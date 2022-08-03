Зулейха Измайлова: работающие на сланце электростанции — самые большие советские памятники в Эстонии

Сегодня каждое самоуправление должно на местном уровне планировать производство энергии, требующейся для удовлетворения собственных нужд. Дешевле всего такое производство обойдется, если будут работать парки ветрогенераторов и солнечные электростанции. Много лет государство отказывалось заменять построенные в годы оккупации станции по производству электроэнергии из сланца ветропарками и электростанциями на основе солнечных батарей. Как результат — в Нарве объявлена чрезвычайная ситуация. Сегодняшняя реальность такова, что производство возобновляемой энергии вновь будет отложено на потом. Мощности эстонской электросети исчерпаны, а новые производители электроэнергии не имеют возможности продавать свою продукцию, потому что предприятие Elektrilevi запрашивает миллионы за подключение к сети. Малые производители вынуждены мириться с тем, что их вклад в решение энергокризиса не может быть больше, чем 15 кВт. Как говорится, и на том спасибо.