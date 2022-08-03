Зулейха Измайлова: работающие на сланце электростанции — самые большие советские памятники в Эстонии
Нельзя класть все яйца в одну корзину — таков один из уроков с точки зрения энергохозяйства, полученный нами в связи с российской агрессией против Украины. Второй и еще более важный урок заключается в том, что избавление от энергии, получаемой из фоссильного (ископаемого) топлива, должно стать приоритетом.
Сегодня каждое самоуправление должно на местном уровне планировать производство энергии, требующейся для удовлетворения собственных нужд. Дешевле всего такое производство обойдется, если будут работать парки ветрогенераторов и солнечные электростанции. Много лет государство отказывалось заменять построенные в годы оккупации станции по производству электроэнергии из сланца ветропарками и электростанциями на основе солнечных батарей. Как результат — в Нарве объявлена чрезвычайная ситуация. Сегодняшняя реальность такова, что производство возобновляемой энергии вновь будет отложено на потом. Мощности эстонской электросети исчерпаны, а новые производители электроэнергии не имеют возможности продавать свою продукцию, потому что предприятие Elektrilevi запрашивает миллионы за подключение к сети. Малые производители вынуждены мириться с тем, что их вклад в решение энергокризиса не может быть больше, чем 15 кВт. Как говорится, и на том спасибо.