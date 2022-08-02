ФОТО | ЧП в Литве: в Паневежисе вода прорвала плотину и устремилась в город

Портал Jūsų Panevėžys сообщает, что в Паневежисе вода в 8.30 ч. прорвала плотину на водохранилище. Поднимается уровень воды в реке Невежис. После обеда сообщили, что поток воды удалось уменьшить. „Утечка есть, но уже значительно меньше, стараемся полностью остановить“, – сказал вице-мэр Паневежиса Валдемарас Якштас. По его словам, упал уровень воды и в самом водохранилище, но пока сложно сказать, повлияло ли это на местную флору и фауну, и если повлияло, то как.

„Рядом никто не занимается промышленной деятельностью. Плотна была построена в советское время ради предприятия „Экранас“, на котором производили кинескопы, нужно было много воды для охлаждения печей для плавки стекла. Сейчас завода нет, необходимости в воде нет, выясним, повлияла ли авария на растительный и животный мир“, – сказал Якштас. По его словам, это место приобрело рекреационный характер, там оборудованы пляжи, спортплощадки.

За плотину отвечает компания Panevėžio gatvės. Сейчас ее работники пытаются починить шлюз. По данным Литовской гидрометеорологической службы, уровень воды в Невежисе поднялся до 215 см и продолжает расти. Прогнозируют, что вода может затопить низины вдоль Невежиса.