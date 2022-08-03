Они стоят почти 100 млн евро! Такого соперника в истории „Пайде“ еще не было

Футбольный клуб „Андерлехт“ - самый титулованный в Бельгии. Он выигрывал чемпионат страны рекордные 34 раза, дважды становился обладателем Кубка кубков (1976, 1978), и однажды - Кубка УЕФА (1983). Однако главные европейские успехи команды пришлись на долю предыдущих - более звездных - поколений игроков. Кажется, нынешний „Андерлехт“ не настолько страшен, хотя, конечно, в противостоянии с „Пайде“ его нельзя назвать андердогом.

Главные бельгийские звезды

За последние несколько лет клуб воспитал огромное количество талантливых футболистов. Выпускник академии „Андерлехта“ Венсан Компани выиграл массу титулов с „Манчестер Сити“, а в 2019 году объявил о своём возвращении домой, заняв должность играющего тренера. Отыграв 15 матчей, защитник принял решение завершить игровую карьеру. Еще одна звезда, Ромелу Лукаку, который забил более 100 голов за молодежную команду „Андерлехта“ и дебютировал в первой команде в 16 лет, сейчас выступает за миланский „Интер“. Список выдающихся игроков, воспитанных в клубе, достаточно длинный, но еще далек от своего завершения. Благодаря упорной работе детских тренеров, которая не всегда очевидна, бельгийские мальчишки достигают превосходных результатов в спорте.

Главным тренером „Андерлехта“ перед началом нынешнего сезона стал Феличе Маццу, который в прошлом сезоне сотворил сенсацию и сделал вице-чемпионом „Юнион“ – новичка высшей лиги и принципиального соперника „Андерлехта“. Причем от золотых медалей возмутителей спокойствия отделила только странная система бельгийского чемпионата - после двухкругового турнира квартет лидеров играел между собой плей-офф.