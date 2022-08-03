Они стоят почти 100 млн евро! Такого соперника в истории „Пайде“ еще не было
Городская команда „Пайде“ сенсационно прошла в третий отборочный раунд Лиги конференций. Теперь ей предстоит сыграть с самым титулованный клубом Бельгии „Андерлехтом“. Глядя на список игроков, которых воспитал брюссельский клуб, за „Пайде“ становится боязно. Впрочем, многие из звезд уже давным-давно разъехались по топ-клубам.
Футбольный клуб „Андерлехт“ - самый титулованный в Бельгии. Он выигрывал чемпионат страны рекордные 34 раза, дважды становился обладателем Кубка кубков (1976, 1978), и однажды - Кубка УЕФА (1983). Однако главные европейские успехи команды пришлись на долю предыдущих - более звездных - поколений игроков. Кажется, нынешний „Андерлехт“ не настолько страшен, хотя, конечно, в противостоянии с „Пайде“ его нельзя назвать андердогом.
Главные бельгийские звезды
За последние несколько лет клуб воспитал огромное количество талантливых футболистов. Выпускник академии „Андерлехта“ Венсан Компани выиграл массу титулов с „Манчестер Сити“, а в 2019 году объявил о своём возвращении домой, заняв должность играющего тренера. Отыграв 15 матчей, защитник принял решение завершить игровую карьеру. Еще одна звезда, Ромелу Лукаку, который забил более 100 голов за молодежную команду „Андерлехта“ и дебютировал в первой команде в 16 лет, сейчас выступает за миланский „Интер“. Список выдающихся игроков, воспитанных в клубе, достаточно длинный, но еще далек от своего завершения. Благодаря упорной работе детских тренеров, которая не всегда очевидна, бельгийские мальчишки достигают превосходных результатов в спорте.
Главным тренером „Андерлехта“ перед началом нынешнего сезона стал Феличе Маццу, который в прошлом сезоне сотворил сенсацию и сделал вице-чемпионом „Юнион“ – новичка высшей лиги и принципиального соперника „Андерлехта“. Причем от золотых медалей возмутителей спокойствия отделила только странная система бельгийского чемпионата - после двухкругового турнира квартет лидеров играел между собой плей-офф.
Общая стоимость „Андерлехта“, по данным сайта transfermarkt, составляет 99.4 миллиона евро, а стоимость городской команды „Пайде“ - 3.57 миллионов евро. Самым дорогим игроком бельгийского клуба является 19-летний форвард Фабио Силва, права на которого принадлежат английскому „Вулверхэмптону“. Нападающий оценивается в 15 млн евро (в 4 раза дороже, чем весь „Пайде“). Второе место по стоимости занимает воспитанник „Андерлехта“, 21-летний бельгиец Яри Версхарен. Полузащитник оценивается в 13 миллионов евро. Для сравнения, в составе эстонской команды самый дорогой игрок - представитель Нидерландов 22-летний нападающий Деабеас Овусу-Секьери, который оценивается в 400 тысяч евро. Что ж, возможно, принципиальное противостояние бельгийского и голландского футбола вдохновит Деабеаса и поможет ему добавить еще нулей к своей стоимости.
Неожиданный дагестанец
Впрочем, состав „Андерлехта“ скроен не только из звезд: скорее, это смесь талантливых и опытных игроков из разных стран. Средний возраст команды 23 года. На слуху у русскоязычных болельщиков Эстонии, например, шведский 27-летний полузащитник Кристоффер Олссон, пришедший из „Краснодара“; 20-летний нападающий Себастьяно Эспозито, взятый в аренду у миланского „Интера“; 28-летний голландец Уэсли Худт, пришедший из английского клуба „Саутгемптон“. В качестве некоего „дядьки“, приглядывающего за молодежью, в команде выступает израильтянин Лиор Рефаэлов. Впрочем, он отлично успевает и забивать мячи (отличился 19 раз в прошлом сезоне). Родители Рефаэлова носили фамилию Рафаэловы и переехали в Израиль из Дагестана еще в советское время.
В прошлом сезоне „Андерлехт“ начинал свой путь тоже с третьего отборочного раунда Лиги конференций, тогда по сумме двух встреч был обыгран албанский „Лячи“ (5:1). В плей-офф (заключительная стадия перед групповым этапом) Лиги конференции бельгийский клуб потерпел поражение по сумме двух встреч от нидерландского „Витесса“ (5:4) и завершил свой путь в турнире достаточно бесславно. Теперь бельгийцы полны жажды реабилитироваться.
Игра между „Пайде“ и „Андерлехтом“ состоится в четверг на стадионе „А. Ле Кок Арена“, начало в 19:45.