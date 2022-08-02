02.08.2022, 13:18
ВИДЕО | Жуткая травма! Нос борца ужасно искривлен, но он рвется в бой
ФОТО: | Erakogu
Блейк Перри получил очень серьезную травму носовой кости на турнире ММА на прошлой неделе, но все же хотел продолжать бой.
27-летний американский боец Блейк Перри сломал нос в бою с Марселем Маккейном, когда пропустил в первом раунде неприятный удар коленом. Несмотря на травму, Перри продолжил драться и был готов выйти на второй раунд, но рефери остановил поединок.
Хорошая новость заключается в том, что после турнира врачам удалось выправить нос бойца, плохая — Перри засчитали техническое поражение.
„К сожалению, вчера вечером врач не позволил мне выйти на второй раунд!“ — написал 27-летний Перри своим поклонникам в Instagram.