В Эстонии созревает ягода, которая предсказывает погоду и избавляет от заикания

Костяника каменистая (Rubus saxatilis L.) растет в хвойных и лиственных лесах, на вырубках, полянах, среди кустарников по всей территории Эстонии. Сплошных зарослей не образует. Размножается делением куста и отводками. Растение неприхотливо, переносит и засуху, и переувлажнение, и бедные почвы.

Широкой публике собирателей лесных ягод больше известны её близкие родственники: малина, морошка, ежевика, потому как промыслового значения она не имеет, и её используют исключительно для собственного потребления. Но в давние времена пункты заготовительных организаций принимали её десятками тонн, во что верится с трудом, ведь это сложная для сбора ягода.

Итак, героиня сегодняшнего повествования – костяника, ягода с красно-рубиновыми кисточками плодов, оттенком и схожестью во вкусе напоминающая гранат. Кое-где её так и называют – северный или сибирский гранат. А ещё каменикой, поляникой, скальной малиной и костяницей. Действительно, растение способно расти в каменистой местности, да и латинское имя Rubus saxatilis, в переводе означает – каменистая ягода. А из-за того, что в ягодах мякоти мало и значительную часть составляют семена-косточки - понятно происхождение основного названия. А вот писатель Михаил Пришвин любовно называл костянику – „рубинчик в зелёной оправе“. У марийцев одно из названий переводится как „рябчикова клубника“, поскольку замечено, что пернатые обожают плоды этой ягоды. За способность отбрасывать ползучие побеги до трёх метров в длину, народ окрестил костянику ползучим хмелем, а ещё не поскупился на сказочное название – Берендеева ягода.

Цветёт костяника в мае-июне. Цветки небольшие, белые, обоеполые, располагаются на верхушке жёстковолокнистого стебля. Листья сложные, тройчатые. Настои из листьев используют при лечении эпилепсии, заикания и как успокаивающие средства. Из листьев получается вкусный чай. Изготавливается точно так же, как из листьев кипрея (иван-чая).