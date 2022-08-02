В Эстонии созревает ягода, которая предсказывает погоду и избавляет от заикания
Природовед и блогер Анатолий Тарасов рассказал необычной ягоде, которая растет в лесах Эстонии. Она не только лечебная и помогает при самых разных заболеваниях, но и может предсказывать погоду. Догадались, о чем идет речь?
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Костяника каменистая (Rubus saxatilis L.) растет в хвойных и лиственных лесах, на вырубках, полянах, среди кустарников по всей территории Эстонии. Сплошных зарослей не образует. Размножается делением куста и отводками. Растение неприхотливо, переносит и засуху, и переувлажнение, и бедные почвы.
Широкой публике собирателей лесных ягод больше известны её близкие родственники: малина, морошка, ежевика, потому как промыслового значения она не имеет, и её используют исключительно для собственного потребления. Но в давние времена пункты заготовительных организаций принимали её десятками тонн, во что верится с трудом, ведь это сложная для сбора ягода.
Итак, героиня сегодняшнего повествования – костяника, ягода с красно-рубиновыми кисточками плодов, оттенком и схожестью во вкусе напоминающая гранат. Кое-где её так и называют – северный или сибирский гранат. А ещё каменикой, поляникой, скальной малиной и костяницей. Действительно, растение способно расти в каменистой местности, да и латинское имя Rubus saxatilis, в переводе означает – каменистая ягода. А из-за того, что в ягодах мякоти мало и значительную часть составляют семена-косточки - понятно происхождение основного названия. А вот писатель Михаил Пришвин любовно называл костянику – „рубинчик в зелёной оправе“. У марийцев одно из названий переводится как „рябчикова клубника“, поскольку замечено, что пернатые обожают плоды этой ягоды. За способность отбрасывать ползучие побеги до трёх метров в длину, народ окрестил костянику ползучим хмелем, а ещё не поскупился на сказочное название – Берендеева ягода.
Цветёт костяника в мае-июне. Цветки небольшие, белые, обоеполые, располагаются на верхушке жёстковолокнистого стебля. Листья сложные, тройчатые. Настои из листьев используют при лечении эпилепсии, заикания и как успокаивающие средства. Из листьев получается вкусный чай. Изготавливается точно так же, как из листьев кипрея (иван-чая).
Используют костянику и в лечебных целях, причём в широчайшем диапазоне. Тут и заболевания желудочно - кишечного тракта, опухоли, подагра, воспаления суставов, грыжа и удушья, цинга и геморрой и многое другое. Рубиновая ягода способствует улучшению обменных процессов, выводит токсины из организма, укрепляет сосудистую стенку и снижает содержание холестерина в крови. Всё это чрезвычайно важно, особенно в контексте борьбы с короновирусными инфекциями, настоящим бичом нашего времени.
Плоды костяники – сборные костянки, ярко-красного или оранжево-красного цвета, как правило, состоящие из четырёх плодиков, внутри каждого из них находится крупная косточка. Чтобы удалить косточки, ягоду нужно протереть через сито. Размолотые косточки используются как приправа к пище. Ягоды кисловатые, сочные.
Из костяники можно приготовить множество блюд и напитков. Но вкуснее и полезнее будет не подвергать ягоду термической обработке, а употреблять в свежем виде. Сейчас самое время, ведь ягода в наших лесах уже поспела, что обычно и происходит в конце июля, начале августа. Не упустите момент!
И в заключение о предсказаниях погоды. Многолетними наблюдениями замечено, что листья костяники могут предсказывать погоду. А происходит это следующим образом: если ожидается ясная, устойчивая погода, её листья будут скручиваться в трубочку. Если листья расправляются – через 15-20 часов жди дождя. Нелишне об этом знать туристам, рыболовам и грибникам. Вот такая она, скромная, полезная и сказочная Берендеева ягода!
Рекомендую всем расширить диапазон вкусовых ощущений, попробовать костянику и использовать её в дальнейшем в кулинарии. Не пожалеете! Всем крепкого здоровья!