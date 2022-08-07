МНЕНИЕ | Цензура и папочки. Почему в России не заблокируют YouTube

Илья Клишин — российский журналист и медиаконсультант. В прошлом главный редактор сайта „Дождя“ и диджитал-директор RTVI. Колумнист „Ведомостей“, Moscow Times, „Сноба“, Центра Карнеги, Esquire и других. С 2017 года занимается медиаконсалтингом (среди клиентов Greenpeace Россия, „Такие Дела“, „Медиазона“, М.Видео, ЦИАН, ЛГБТ-Сеть, Команда 29 и другие).

На деле „правильный“ ответ существует. Он заключается в том, что сама конструкция этого вопроса содержит логическую ошибку. Я эксперт в медиа, поэтому мне проще будет показать это и доказать на понятном примере — почему в России не заблокируют YouTube.

С начала войны в Украине российский уровень интернет-цензуры был доведен, казалось, до максимальной отметки.

Стремительно были уничтожены все крупные независимые СМИ (некоторые из них закрылись, другие просто организованно переехали за границу — в те же Ригу и Вильнюс). То, что не удалось сделать за последние 10 лет, сделали за несколько недель.

Кроме этого, начались и не закончились до сих пор „веерные“ блокировки сайтов. Если вы хоть что-то пишете правдивое про войну даже на своем очень небольшом сайте, ваша блокировка — лишь вопрос времени.

Введены были драконовские законы о „фейках“ о российской армии. По ним уже начали сажать. По сути это аналог советской 58 статьи УК — посадить можно любого „врага режима“. Теперь даже не нужны другие законы для подавления свободы слова, но на всякий случай и по инерции ужесточили еще и закон об „иностранных агентах“.

Но всего этого было недостаточно, конечно. Для верности надо было еще закрыть „вражеские“ площадки. С начала войны в России заблокировали Twitter, Facebook и Instagram — основные мировые социальные сети.