Народы СССР „снова будут жить вместе“. Новый пост в соцсети Медведева удалили и объяснили взломом

Запись в аккаунте Медведева появилась около полуночи во вторник 2 августа. Автор рассуждал о том, что скоро „никаких парадов суверенитетов больше не будет“, а все народы, населявшие Советский Союз, „снова будут жить вместе в дружбе и взаимопонимании“.

„Для этого мы не пожалеем ни сил, ни средств, - говорилось в посте. - После освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов (...) Русь снова станет единой, могучей и непобедимой“.

Автор текста обещал, что Москва „во главе со славянским народом“ пойдет в следующий поход для восстановления своих границ, которые, „как известно, нигде не заканчиваются“.

В качестве примера приводились Грузия и Казахстан. „Пока туда не придут русские, порядка не будет“, - заключил он.

На пост обратила внимание телеведущая Ксения Собчак, опубликовавшая его скриншоты. „Я ставлю на то, что страницу Дмитрия Медведева в вк взломали“, - написала она в своем телеграм-канале.

Именно так утром официально и объяснили пост Медведева, когда он был уже удален. „С тем, кто взломал страницу и опубликовал эту запись, разберется администрация соцсети и кто положено“, - сообщил РИА Новости помощник Медведева Олег Осипов.

„Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ [от 31 июля]“, - уточнил он.

Во „ВКонтакте“ у Медведева 2,2 млн подписчиков, в „Телеграме“ - почти 672 тысячи.

После начала войны с Украиной Медведев начал проявлять в соцсетях ранее несвойственную ему активность, которая во многом состоит из агрессивных комментариев к текущим событиям.

Так, в июне он рассказал в своем телеграм-канале о своей ненависти - правда, не уточнил, к кому именно. „Меня часто спрашивают, почему мои посты в „Телеграм“ такие резкие. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли“, - говорилось в записи.