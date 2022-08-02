За рубежом
02.08.2022, 11:55

Ситуация накаляется. Китай вывел в море авианосцы перед предполагаемым визитом Пелоси на Тайвань

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ФОТО: RS/MPI/Capital Pictures | RS/MPI/Capital Picture

Китайские авианосцы „Ляонин“ и „Шаньдун“ покинули порты дислоцирования и вышли в море в преддверии возможного визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, пишет „Медуза“. Об этом пишет China Times.

Reuters также сообщает, что китайские военные самолеты демонстративно совершают полеты у разграничительной линии, находящейся посередине пролива, отделяющего Тайвань от материкового Китая. Там же с 1 августа находятся несколько китайских военных кораблей.

США 1 августа перебросили в район Тайваня авианосец „Рональд Рейган“ и несколько десантных кораблей.

Намерения Пелоси посетить Тайвань до сих пор официально не подтверждены. По данным CNN, она может прилететь на остров 2 августа около 16:00 по восточноевропейскому времени. На момент написания этой заметки самолет Пелоси вылетел из Куала-Лумпура, куда точно он направляется, пока неясно.

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