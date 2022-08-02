Главный спонсор финского ралли возмущен допуском россиян

Один из главных спонсоров чемпионата мира по ралли в Ювяскюля, компания по аренде автомобилей Secto Automotive, опубликовала сегодня утром пресс-релиз, в котором осудила тот факт, что россиянам разрешено стартовать.

На ралли в Финляндии зарегистрировались три российских гонщика: Виталий Антонов за рулем автомобиля Rally5, Николай Грязин, участвующий в классе WRC2, и его штурман Константин Александров.

В заявлении Secto Automotive говорится, что они считают правильным россиян не допускать до соревнований.

„Если бы у нас были рычаги воздействия на этот вопрос, мы бы их использовали. Логотип Secto не будет стоять на автомобилях российских водителей“, — говорится в сообщении компании.

Рику Биттер, генеральный директор AKK-Motorsport, которая организует ралли в Финляндии, объяснил участие россиян на прошлой неделе тем, что соответствующий запрос исходил сверху. „Мы должны действовать в соответствии с инструкциями FIA, Международной автомобильной федерации. Участники ездят без символов своей страны, и они не используют флаг или гимн своей страны“, — сказал Биттер финским СМИ.

В этом сезоне, после начала войны в Украине, российские раллийцы смогли выступить на этапах Хорватии, Португалии и Сардинии. Однако на предыдущем этапе чемпионата мира по ралли, то есть на ралли Эстония, российские участники не вышли на старт, поскольку МВД Эстонии не пустило в страну Грязина и Александрова.

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