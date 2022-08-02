Хоккеисту Капризову удалось вернуться в США через Турцию

Как пишет издание the Athletic со ссылкой на „многочисленные источники“ в НХЛ, Капризов в конце прошлой недели вылетел из РФ через Турцию и на выходных прибыл в Нью-Йорк. Во вторник он направится в Миннесоту на базу клуба. В сообщении отмечается, что Капризов „находится в США в целости и сохранности“, пишет Rosbalt.

Напомним, ранее сообщалось, что хоккеисту дважды не удалось вернуться в США из-за политической обстановки. Кроме того, на фоне сообщений о том, что российский вратарь Иван Федотов был задержан в Петербурге и отправлен на службу в одну из воинских частей, СМИ сообщали о том, что Капризов в свое время якобы купил военный билет. Однако отец хоккеиста Олег Капризов опроверг эту информацию, заявив, что у нападающего еще действует отсрочка, пока он учится.