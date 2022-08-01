Министр внутренних дел о нарвском танке: мы имеем дело с вопросом государственной важности(40)
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс высказался во время сегодняшнего визита в Нарву по вопросу о переносе танка Т-34 и эффективности работы по охране восточной границы.
Глава МВД сказал, что в зону ответственности Нарвского кордона входит координирование действий и руководство деятельностью оперативной службы при охране речной границы, проходящей по реке Нарва.
„Для выполнения своих задач кордон нуждается в реновации пункта управления и бытовых помещений, и это при первой же возможности. Строительство восточной границы в ускоренном порядке записано как один из приоритетов свежего коалиционного договора, и сделаны анализ и предложения по реновации пункта управления восточной границей. Это означает, что мы надеемся начать работы при первой возможности“, - заметил Ляэнеметс.
Министр отметил, что работа на границе и строительство с целью осовременивания границы важны, потому что у нас есть большой сосед, который становится все агрессивнее. К тому же, Эстония должна охранять не только собственную, но и внешнюю границу всего Европейского союза.
„Это большая ответственность. И как мне еще раз подтвердили во время посещения Нарвского кордона – граница Эстонии выстоит. Все это, благодаря достойным мужчинам и женщинам, которые выполняют свою ежедневную работу на пограничных кордонах. Но это только до тех пор, пока личный состав это позволяет. Прочность границы – в стойком присутствии государства: как в виде увеличенного личного состава, так и в мотивированности нынешних работников. Госаппарат должен быть лучше представлен в регионе в виде всех своих структур“, - сказал Ляэнеметс.
Министр встретился также с мэром Нарвы, с кем они среди прочего обсудили тему нарвского танка.
„Моя позиция однозначно ясна: для нарвского танка необходимо найти новое и более подходящее место. Танк, который для жителей Эстонии символизирует, прежде всего, смерть, боль и страдания, давно не заслуживает того ореола, которым он был окружен, и такой противоречивый символ не подходит для городского пространства в Эстонии. Мы имеем дело с вопросом государственной важности, и как это свойственно для многих других государственных вопросов, этот вопрос нужно решать в диалоге с местной общиной, и это необходимо делать с достоинством и так, чтобы это не оскорбило бы людей, здесь живущих“, - пояснил Ляэнеметс.
Он добавил, что танк символизирует разрушение, однако цель в том, чтобы помочь отстроить Нарву и привнести в город новое дыхание, которое дают лучшая жизненная среда, образование и медицинская помощь. „В этих вопросах государство может помочь. Присутствие государства не должно для жителей Нарвы быть связано исключительно с символами и монументами, но с ежедневным качеством жизни, достоинством и благополучием“, - сказал министр внутренних дел.
Ляэнеметс напомнил, что всеми этими вопросами занимается созданная при Госканцелярии комиссия, в которой сейчас ищут правовое основание, позволяющее решить вопрос Т-34 правительству. В настоящее время законодательство определяет, что предложение о переносе монумента должно быть сделано в местном самоуправлении, но мэр Нарвы Катри Райк такой вариент в вопросе танка не поддерживает.
Напомним, что в рамках народной инициативы было собрано 3000 подписей за то, чтобы решить вопрос переноса танка в ходе опроса нарвитян. Как поступят с этой петицией в Нарвском горсобрании? „Это я комментировать не могу. Я не могу заранее предрекать ход работы городского собрания“, - сказала Райк порталу Delfi.