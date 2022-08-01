Министр внутренних дел о нарвском танке: мы имеем дело с вопросом государственной важности

Глава МВД сказал, что в зону ответственности Нарвского кордона входит координирование действий и руководство деятельностью оперативной службы при охране речной границы, проходящей по реке Нарва.

„Для выполнения своих задач кордон нуждается в реновации пункта управления и бытовых помещений, и это при первой же возможности. Строительство восточной границы в ускоренном порядке записано как один из приоритетов свежего коалиционного договора, и сделаны анализ и предложения по реновации пункта управления восточной границей. Это означает, что мы надеемся начать работы при первой возможности“, - заметил Ляэнеметс.

Министр отметил, что работа на границе и строительство с целью осовременивания границы важны, потому что у нас есть большой сосед, который становится все агрессивнее. К тому же, Эстония должна охранять не только собственную, но и внешнюю границу всего Европейского союза.

„Это большая ответственность. И как мне еще раз подтвердили во время посещения Нарвского кордона – граница Эстонии выстоит. Все это, благодаря достойным мужчинам и женщинам, которые выполняют свою ежедневную работу на пограничных кордонах. Но это только до тех пор, пока личный состав это позволяет. Прочность границы – в стойком присутствии государства: как в виде увеличенного личного состава, так и в мотивированности нынешних работников. Госаппарат должен быть лучше представлен в регионе в виде всех своих структур“, - сказал Ляэнеметс.

Министр встретился также с мэром Нарвы, с кем они среди прочего обсудили тему нарвского танка.