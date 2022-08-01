ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (159-й день) | При эвакуации из Херсонской области погибли гражданские люди
Предлагаем вашему вниманию главные военные события уходящего дня.
Главное из утренней сводки украинского Генерального штаба.
На Славянском направлении в районе Мазановки без особых успехов действуют российские разведывательные группы.
На Бахмутском направлении шли бои по направлениям на Вершину и Соледар, российские войска отошли. При этом продолжается наступление ВС РФ в направлении Бахмута.
На Авдеевском направлении украинские силы остановили российское наступление в направлении поселка Пески.
Российские войска перегруппировываются на Запорожском направлении.
Отмечается усиление российской группировки войск на Криворожском направлении.
Первое судно с зерном вышло из Одессы. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженный кукурузой, следует в Ливан. 2 августа судно прибудет в Стамбул, где пройдет досмотр. На борту судна находится 26 тысяч тонн кукурузы.
По оценке Минобороны Великобритании Россия перебрасывает часть сил из Донбасса в южные регионы. В течение последних четырех дней Россия продолжала попытки тактического наступления по оси Бахмута, к северо-востоку от Донецка, но продвигается медленно.
Россия, вероятно, корректирует оперативный план своего наступления в Донбассе после того, как ей не удалось добиться решающего оперативного прорыва в соответствии с планом, которому она следовала с апреля. Вероятно, она определила свой Запорожский фронт как уязвимый участок, нуждающийся в усилении.
Российские войска ночью снова обстреляли Николаев. Частично разрушено здание травмпункта. О последствиях обстрела рассказал мэр Александр Сенкевич. По его словам, частично разрушено здание нового травмпункта. Также взрывной волной выбило окна в соседних лечебных отделениях.
В результате ночных и утренних обстрелов Харьковской области погибло 2 человека. О жертвах среди гражданского населения рассказал губернатор Олег Синегубов. В Салтовском районе Харькова мужчина 72 лет скончался в больнице. Еще один человек погиб в Богодуховском районе области.
Ночью по Днепропетровской области выпустили более 60 снарядов из „Града“. Как утверждает глава военной областной администрации Валентин Резниченко, в результате обстрела ранены две женщины, одна из них госпитализирована в тяжелом состоянии.
В Киеве водителей наземного транспорта обязали останавливаться в безопасных местах во время воздушных тревог. Пассажиры должны будут покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия. Метрополитен также будет закрывать наземные станции и не пускать составы по открытым участкам.
В интернете начали продавать медали „За освобождение Мариуполя“. Цена за медаль вместе с удостоверением к ней начинается от 500 рублей.
Главное из брифинга российского Министерства обороны.
В Харькове уничтожены две американские пусковые установки РСЗО „HIMARS“. Также в результате удара убиты 53 военнослужащих.
В районе Харькова в результате удара по пункту временной дислокации 92-й бригады ВСУ убито до 200 человек.
В Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса „Harpoon“.
Средствами ПВО за сутки сбили десять беспилотников.
Новая Зеландия расширила санкции против России. Под них попали „Согаз“ и РЖД. Также в санкционный список включили ряд предприятий, которые занимаются „разработкой, производством и испытаниями военной техники для Вооруженных сил России“.
В портах Одесской области ожидают выхода в море еще 16 судов с зерном. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он также сообщил о заявках на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией.
Верховный суд самопровозглашенной ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении шведа, хорвата и трех граждан Великобритании, воевавших на стороне Украины. По версии следствия, иностранцы входили в батальон „Азов“ и другие вооруженные формирования, которые были взяты в плен в Мариуполе. Дата слушания пока не определена.
ЕС предоставил Киеву миллиард евро исключительной макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Это часть большого пакета поддержки Украины, его общая сумма - 9 млрд евро.
Еще четыре HIMARS прибыли в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Резников. „Мы доказали, что умеем обращаться с этим оружием“, - сказал он, поблагодарив президента США, главу Пентагона и американский народ за поддержку украинской армии.
Россия ввела санкции против еще 39 политиков, бизнесменов и журналистов из Великобритании. МИД РФ принял решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые „способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию“, говорится на сайте ведомства.
В список попали бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, лидер Лейбористской партии Кир Стармер, а также журналисты и редакторы изданий The Times, The Guardian, BBC, Sky News и др.
Всего — 39 человек, которым отныне закрыт въезд в Россию
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ:
Российские войска продолжают обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру на большинстве направлений.
На Харьковском направлении ВС РФ силами разведывательной группы пытались разоблачить огневые позиции ВСУ, но были вынуждены отойти.
Также разведывательная группа россиян была разоблачена и обезврежена недалеко от Мазановки на Славянском направлении.
На Краматорском направлении российские силы не вели активных наступательных действий „в связи со значительными потерями живой силы, военной техники и низким уровнем морально-психологического состояния личного состава“.
На Бахмутском направлении российская разведгруппа в районе Яковлевки была обнаружена и понесла потери. Остатки группы скрылись. Штурмовыми действиями противник пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, успеха не имел, отошел.
На Краматорском направлении россияне вели штурмовые действия в направлениях Авдеевки и Песков, бои продолжаются.
В Донецкой области попытки российских войск продвинуться в направлении Марьинки были „сведены на нет“ украинскими силами.
Россияне продолжают перегруппировку, пытаясь усилить свои войска на юге Украины. Силами инженерных подразделений противник пытается восстановить разрушенные и поврежденные мосты и переправы через Днепр.
Двое погибли и двое ранены при попытке эвакуироваться из Херсонской области
Об этом вечером сообщил глава администрации города Кривой Рог (Днепропетровская область) Александр Вилкул. По его словам, семеро человек на красном микроавтобусе попытались выехать в Кривой Рог из поселка Староселье. Он оккупирован, и до Кривого Рога от него около 60 км по трассе.
Микроавтобус, говорит Вилкул, доехал до соседнего и также оккупированного поселка Довговое, где в него с близкого расстояния выстрелили из противотанковой ракеты. Два человека погибли сразу.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.