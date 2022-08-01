ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (159-й день) | При эвакуации из Херсонской области погибли гражданские люди

Первое судно с зерном вышло из Одессы. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженный кукурузой, следует в Ливан. 2 августа судно прибудет в Стамбул, где пройдет досмотр. На борту судна находится 26 тысяч тонн кукурузы.

По оценке Минобороны Великобритании Россия перебрасывает часть сил из Донбасса в южные регионы. В течение последних четырех дней Россия продолжала попытки тактического наступления по оси Бахмута, к северо-востоку от Донецка, но продвигается медленно.

Россия, вероятно, корректирует оперативный план своего наступления в Донбассе после того, как ей не удалось добиться решающего оперативного прорыва в соответствии с планом, которому она следовала с апреля. Вероятно, она определила свой Запорожский фронт как уязвимый участок, нуждающийся в усилении.