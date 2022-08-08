Отец-абьюзер, краш-миллионер и красивая природа Хорватии: чем вам запомнится фильм „Мурена“?
Кинокритик и блогер RusDelfi П.И.Филимонов написал рецензию на фильм „Мурена“. Как всегда, автор блога выбрал необычное кино, снятое на актуальную во все времена тему. Перед нами - история девочки-подростка, Юлии, ее отца-абьюзера и некого миллионера Хавьера. Почему же стоит посмотреть фильм и какие у него есть минусы?
На самом деле таких фильмов мы видели уже не один и не два. Чем-то они все похожи, как все счастливые семьи, чем-то отличаются, как все несчастливые. Это, собственно, фильм про несчастливую семью. В данном случае, хорватскую. Которая живёт на одном из хорватских островов, как говорит глава семьи, в четырёх часах хода на катере от Дубровника.
Если вы когда-нибудь бывали в Хорватии, а особенно вот в тех краях, в районе Дубровника, вы примерно представляете, как выглядит местная природа. Это такая территория, где нет полутонов. Море – синее до посинения, песок – жёлтый, как что-то самое жёлтое, что вы видели в жизни, небо опять же – голубее всех голубых. Визуально и климатически очень похоже на рай на Земле, правда что. Люди там живут очень спокойной и размеренной жизнью, либо обслуживают туристов, либо ловят рыбу, как герои „Мурены“.
Понятно, что с муреной сравнивается здесь Юлия, главная героиня этого фильма женщины-режиссёрки (возможно, автобиографического, кто его знает?). В самом начале фильма Юлия с отцом выходят на традиционную для них подводную рыбалку и вылавливают одну-единственную мурену, которую потом для верности Юлия лично мутузит головой сначала о палубу яхты, а потом уже и о причал. Понятно, что эта мурена – это сама Юлия, пойманная в золотую клетку отцом и обстоятельствами. Метафора развивается дальше тем, что самым любимым занятием Юлии в жизни является плавание, до такой даже степени, что примерно пять шестых фильма она ходит в купальниках на случай необоходимости срочной эвакуации по воде. Понятно, что таких случаев предоставляется скоро и много.
Папа Юлии – неприятный абьюзер, причём не очень понятно, с чего. Он, вроде бы любит свою жену Нелу, маму Юлии, и не подвержен какому-нибудь из распространённых мужских пороков. Но вот с дочерью у него что-то не задалось. С самого начала фильма папаша всячески мучает и третирует Юлию, почище любой мачехи из традиционных сказок. Он как-то и развернуться ей не даёт, и отпускать от себя, в то же время, не хочет.
Понятно, что поэтому желание Юлии сбежать из дома нуждается буквально в самом маленьком из возможных триггеров. И этим триггером становится приезд старого друга папы, испаноязычного миллионера из неясной страны, Хавьера. Помимо всего прочего, Хавьер – бывший краш Нелы, матери Юлии, а скоро становится похоже, что нынешний – самой Юлии. Она его за муки полюбила, да ну что я вам рассказываю, вы сами всё знаете.
По официальной версии, Хавьер приезжает, чтобы прикупить у Юлииного папаши хорватской земли, с целью построения на ней модного европейского курорта. По неофициальной – он приезжает посмотреть, что случилось с его бывшей любовью и вообще внести экзистенциальный разлад в идиллическую жизнь в раю.
И эта вторая цель ему прекрасно удаётся. Не то, чтобы семья была сильно счастлива до его приезда, но с его приездом всё вообще покатилось по очень радикальной наклонной. Мурену уже поймали, мы наблюдаем тот краткий миг между поимкой и моментом, когда её головой начнут фигачить о что-то тяжёлое.
А Юлии, между тем, семнадцать лет – со всеми вытекающими отсюда последствиями. В итоге мы получаем очередной фильм про нелёгкий путь взросления на фоне невероятно красивой природы, стильного саундтрека и безусловно хорошо выбранной на роль Юлии актрисы. Вспомните свои семнадцать лет – мало что с тех пор изменилось. Особенно если вам сейчас восемнадцать.