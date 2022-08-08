Отец-абьюзер, краш-миллионер и красивая природа Хорватии: чем вам запомнится фильм „Мурена“?

На самом деле таких фильмов мы видели уже не один и не два. Чем-то они все похожи, как все счастливые семьи, чем-то отличаются, как все несчастливые. Это, собственно, фильм про несчастливую семью. В данном случае, хорватскую. Которая живёт на одном из хорватских островов, как говорит глава семьи, в четырёх часах хода на катере от Дубровника.

Если вы когда-нибудь бывали в Хорватии, а особенно вот в тех краях, в районе Дубровника, вы примерно представляете, как выглядит местная природа. Это такая территория, где нет полутонов. Море – синее до посинения, песок – жёлтый, как что-то самое жёлтое, что вы видели в жизни, небо опять же – голубее всех голубых. Визуально и климатически очень похоже на рай на Земле, правда что. Люди там живут очень спокойной и размеренной жизнью, либо обслуживают туристов, либо ловят рыбу, как герои „Мурены“.

Понятно, что с муреной сравнивается здесь Юлия, главная героиня этого фильма женщины-режиссёрки (возможно, автобиографического, кто его знает?). В самом начале фильма Юлия с отцом выходят на традиционную для них подводную рыбалку и вылавливают одну-единственную мурену, которую потом для верности Юлия лично мутузит головой сначала о палубу яхты, а потом уже и о причал. Понятно, что эта мурена – это сама Юлия, пойманная в золотую клетку отцом и обстоятельствами. Метафора развивается дальше тем, что самым любимым занятием Юлии в жизни является плавание, до такой даже степени, что примерно пять шестых фильма она ходит в купальниках на случай необоходимости срочной эвакуации по воде. Понятно, что таких случаев предоставляется скоро и много.

Папа Юлии – неприятный абьюзер, причём не очень понятно, с чего. Он, вроде бы любит свою жену Нелу, маму Юлии, и не подвержен какому-нибудь из распространённых мужских пороков. Но вот с дочерью у него что-то не задалось. С самого начала фильма папаша всячески мучает и третирует Юлию, почище любой мачехи из традиционных сказок. Он как-то и развернуться ей не даёт, и отпускать от себя, в то же время, не хочет.