Владимир Свет: давайте избежим монументального конфликта на Маарьямяэ

Мемориальный комплекс Маарьямяэ – это многогранный ансамбль, включающий несколько частей, строившихся на протяжении десятилетий. Обелиск, посвященный эвакуации Балтийского флота Советской России в 1918 году, или Ледовому походу, был сооружен в 1960 году, а основная часть мемориала с трибунами – в 1975 году. Немецких солдат погребали здесь во время Второй мировой войны, но свой современный вид немецкое военное кладбище, примыкающее к советскому мемориалу, обрело только в 1990-е годы. Мемориал Маарьямяэ в настоящее время с двух сторон окружен мемориальными объектами, построенными в последнее десятилетие, а именно Мемориалом жертвам коммунизма и постоянной экспозицией советских скульптур Исторического музея во дворе замка Орлова.

Однако на этом пути есть одно серьезное препятствие: часть мемориала расположена на нереформированных государственных землях, а городу принадлежит лишь небольшая часть территории комплекса. Чтобы город реализовал такой масштабный проект и вложил в него свои деньги, государство должно передать землю городу. Полгода назад казалось, что все связанные с этим процессом учреждения поддерживают такой план, но для дальнейших шагов необходимо решение правительства. Как только земля будет передана городу, мы приступим к созданию там нового общественного пространства.

Город Таллинн ясно сказал: мы готовы взять на себя расходы, связанные с проектированием и реконструкцией территории мемориала. Несколько лет назад было подсчитано, что необходимые работы обойдутся примерно в три миллиона евро. Речь идет не о строительстве новых зданий на месте мемориала или сносе существующих сооружений, а о консервации частей мемориала, чтобы они не разваливались и не становились опасными. Кроме того, у мемориала есть большие проблемы с ливневой канализацией и он нуждается в подходящем освещении.

В последние годы дискуссии о будущем мемориала Маарьямяэ неоднократно попадали в центр общественного внимания, но точно также и выпадали оттуда вновь без каких-либо устойчивых решений. Однако мемориальный комплекс вблизи Пирита теэ продолжает разрушаться. Необходимо принять меры, пока время не взяло свое, а посещение мемориала не подвергло чью-либо жизнь реальной угрозе.

На Маарьямяэ уже давно не проводятся идеологизированные мероприятия и не горит вечный огонь. Со временем исчезли также некоторые скульптуры и другие идеологически заряженные элементы, а вместе с ними был утрачен и первоначальный замысел всего комплекса. В 1990-е годы были предприняты попытки придать ему новый смысл: именно здесь в 1994 году по инициативе президента Леннарта Мери отмечался вывод советских войск с территории Эстонии. Однако это событие никак не отмечено на мемориале.

Осмелюсь утверждать, что таллиннцам нравится ландшафтная архитектура мемориала Маарьямяэ, а для многих жителей Ласнамяэ он является неотъемлемой частью маршрута к морю. Никто не празднует там с размахом ни 9 мая, ни другие праздники. Мемориал Маарьямяэ также попал на киноэкраны в фильме Кристофера Нолана, опять-таки без признаков прежней идеологии. Людям нравится, как ландшафтная архитектура соотносится с морем и глинтом, и могу поспорить, что большинство из них ничего даже не знает о событии, которому посвящен главный элемент мемориала – обелиск Ледовому походу.



Перерождение нейтрального мемориала

В прошлом году Таллинн приступил к проектным работам для реконструкции мемориала Маарьямяэ. Территория должна быть безопасной и доступной, а уникальную ландшафтную архитектуру следует подчеркивать. В настоящее время эти работы приостановлены, но понятно, что никто не собирается воссоздавать мемориал с его первозданным значением. Маарьямяэ посещают туристы, да и в Эстонии тоже выросло несколько поколений, для которых прежний посыл мемориального комплекса Маарьямяэ уже стал далеким прошлым.

В ходе процесса обновления Маарьямяэ весь комплекс также должен быть оснащен компетентными информационными стендами, которые объясняли бы прошлое этого места и то, как оно отражает историю Эстонии на протяжении XX века, а также интерпретации, которые этому месту давали различные идеологии. К созданию таких стендов необходимо привлечь специалистов с соответствующим образованием и компетенцией: например, из Эстонского исторического музея, из университетов или Эстонского института исторической памяти. Поскольку мемориал также ценен с точки зрения эстетики и пространства, то иметь возможность высказать свое мнение также должны архитекторы, ландшафтные архитекторы, защитники памятников старины и искусствоведы.

Совместными усилиями мы можем создать в Таллинне новое и качественное городское пространство, где сохраняется старое и ценное, но которому придана новая жизнь, а к существующим историческим слоям добавилась новая, нейтральная и компетентная интерпретация. Эстонии не нужен новый монументальный конфликт, как однажды метко окрестили события вокруг Бронзового солдата. На Маарьямяэ этого легко избежать, действуя мудро и в то же время сохраняя наследие и обогащая городское пространство.