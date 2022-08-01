ВИДЕО | Ужасная авария: олимпийский чемпион вылетел с велотрека в толпу

На последнем круге гонки произошла массовая авария с участием восьми гонщиков. Мэтт Уоллс, английский олимпийский чемпион, пытался уклониться от упавших впереди гонщиков, но вместо этого вылетел с трека в зрителей.

По данным BBC, Уоллсу оказывали помощь 40 минут, после чего его доставили в больницу на обследование. Вечером британца, завоевавшего золото Олимпиады в Токио, выписали из больницы. Уоллсу наложили несколько швов на лоб и выписал. В результате аварии гонка была прекращена.

Во время инцидента также пострадали двое зрителей. Как сообщает Sky Sports, они получил. легкие ранения. „Зрители не нуждались в госпитализации“, — говорится в сообщении.