Правда ли, что лесная черника полезнее садовой? И кому точно не стоит ее есть?

Время антоцианов, а точнее - лесной черники, наступило. Хотя круглогодичными фруктами-ягодами мало кого сейчас удивишь, преимущество лесной черники над садовой неоспоримо. Возможно, технологии в селекции этой ягоды еще не достигли своего пика, и садовая черника будет полноценно замещать лесную. А пока, если есть возможность выбора-выбираем максимальную пользу. Итак, черника лесная по сравнению с садовой: