Правда ли, что лесная черника полезнее садовой? И кому точно не стоит ее есть?
Аптечный провизор и аналитик Дарья Лисовская продолжает вести блог на тему здоровья на RusDelfi. Сегодня она рассказывает о том, стоит ли отдавать предпочтение лесным ягодам.
Время антоцианов, а точнее - лесной черники, наступило. Хотя круглогодичными фруктами-ягодами мало кого сейчас удивишь, преимущество лесной черники над садовой неоспоримо. Возможно, технологии в селекции этой ягоды еще не достигли своего пика, и садовая черника будет полноценно замещать лесную. А пока, если есть возможность выбора-выбираем максимальную пользу. Итак, черника лесная по сравнению с садовой:
имеет в своем составе больше полезных веществ-антоцианов и проантоцианидинов. Антоцианами обусловлен темно-синий цвет ягод. Именно они и придают запасливым хозяйкам характерный цвет ногтей и рук, а любителям поесть лесную чернику- оттенки синевы на зубах и губах;
относится к „супер – фруктам“, оказывает глубокое положительное влияние на здоровье человека как продуктов, содержащих природные антиоксиданты в максимальном количестве, превышающем таковое в других видах пищевых продуктов;
ввиду высокого содержания упомянутых активных веществ является сильным антиоксидантом - защитником организма от вредных веществ, поступающих извне или образующихся в результате каждодневно протекающих процессов в организме;
снижает повышенное артериальное давление, укрепляет сосуды, снижает как общий, так и холестерин низкой плотности, при этом увеличивается содержание холестерина высокой плотности в сыворотке крови.
улучшает функцию печени;
при нарушении моторной функции - улучшает координацию движений и способность к сохранению баланса;
улучшает пространственную ориентацию, способствует более быстрой обучаемости;
укрепляет иммунитет;
способствует здоровой микрофлоре кишечника;
положительно влияет на остроту зрения. Но не восстанавливает его.
Продукты из лесной черники (ягоды, сушеные ягоды, порошок из ягод, экстракт, замороженные ягоды, пищевые добавки) разумно включать в рацион особенно тем, кому поставлен диагноз „онкология“. Злоупотреблять лесной черникой не стоит. Размер порции должен составлять от 150 до 250 граммов.
Противопоказания для употребления лесной черники следующие:
аллергия;
повышенная кислотность желудочного сока;
хронический запор;
панкреатит;
мочекаменная болезнь.
Разумеется, круглогодичная доступность садовой черники является большим преимуществом в наши дни. Да, в ней меньше активных веществ, но польза несомненно есть. А выбор всегда остается за человеком. Будьте здоровы!
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