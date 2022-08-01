МНЕНИЕ | Почему Эстонии есть дело до украинского зерна?

Блокада украинского зерна может привести к всемирному кризису продовольствия

Сейчас буквально весь мир замер в напряжении: удастся ли Украине начать вывоз зерна через три порта на Черном море – Одессу, Черноморск и Южный, – как предусмотрено в четырехстороннем соглашении? До 95% экспорта украинского зерна осуществлялось именно через Черное море. Сейчас прибрежные воды заминированы, чтобы не допустить высадки российского десанта. Кроме того, ни один торговый корабль, даже если он преодолеет заминированный участок, не может быть уверен в том, что его не подобьет российский снаряд. Зерновое соглашение должно решить эту проблему.

Альтернативные варианты экспорта зерна очень сложны с логистической и организационной точек зрения. Например, вывоз по железной дороге затруднен неодинаковой шириной колеи в разных странах. Так, чтобы довезти украинское зерно до порта в литовской Клайпеде, колесные пары на вагонах придется менять аж два раза – в Польше и Литве. Некоторые аналитики предполагают, что в какой-то момент Беларусь будет готова предложить свои железные дороги для транзита зерна в обмен на снятие санкций. Ширина рельсов в Украине и Беларуси одинаковая, что снизило бы время перевозки. Но проблема экспорта по железной дороге упирается не только в разную ширину колеи, но и в нехватку зерновозов. Сейчас для перевозки приспосабливают контейнеры и товарные вагоны.