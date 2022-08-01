МНЕНИЕ | Почему Эстонии есть дело до украинского зерна?
Около 22 миллионов тонн украинского зерна оказались заблокированными после российского вторжения 24 февраля. Зерновое соглашение, подписанное 22 июля между ООН, Украиной, Турцией и Россией, дает надежду на то, что блокада портов Украины будет прекращена и экспорт возобновится в августе. До войны Украина ежемесячно экспортировала до 7 миллионов тонн зерна в страны Западной Азии и Северной Африки. Почему для всего мира важно, чтобы это соглашение было реализовано? Об этом рассуждает депутат Рийгикогу, член комиссии по иностранным делам Мария Юферева-Скуратовски.
Блокада украинского зерна может привести к всемирному кризису продовольствия
Сейчас буквально весь мир замер в напряжении: удастся ли Украине начать вывоз зерна через три порта на Черном море – Одессу, Черноморск и Южный, – как предусмотрено в четырехстороннем соглашении? До 95% экспорта украинского зерна осуществлялось именно через Черное море. Сейчас прибрежные воды заминированы, чтобы не допустить высадки российского десанта. Кроме того, ни один торговый корабль, даже если он преодолеет заминированный участок, не может быть уверен в том, что его не подобьет российский снаряд. Зерновое соглашение должно решить эту проблему.
Альтернативные варианты экспорта зерна очень сложны с логистической и организационной точек зрения. Например, вывоз по железной дороге затруднен неодинаковой шириной колеи в разных странах. Так, чтобы довезти украинское зерно до порта в литовской Клайпеде, колесные пары на вагонах придется менять аж два раза – в Польше и Литве. Некоторые аналитики предполагают, что в какой-то момент Беларусь будет готова предложить свои железные дороги для транзита зерна в обмен на снятие санкций. Ширина рельсов в Украине и Беларуси одинаковая, что снизило бы время перевозки. Но проблема экспорта по железной дороге упирается не только в разную ширину колеи, но и в нехватку зерновозов. Сейчас для перевозки приспосабливают контейнеры и товарные вагоны.
На Россию и Украину приходится одна треть всего мирового экспорта пшеницы и ячменя, которые в основном поставляются в страны Западной Азии и Северной Африки. Украина кормит своим зерном около 400 миллионов человек и является участником продовольственной программы ООН, в рамках которой еду получают 100 миллионов беднейших людей на планете. После того, как Россия со своей стороны ввела временные ограничения на экспорт зерна, стало очевидно, что ситуация с возможным продовольственным кризисом в мире накаляется. Тем более, что запасы зерна в некоторых странах Западной Азии и Северной Африки были рассчитаны лишь на несколько месяцев. Ситуация осложнилась тем, что Индия в мае ввела запрет на экспорт из-за жары и роста цен. По словам Александры Прокопенко, экономического обозревателя Фонда Карнеги, лидеры Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Израиля, Египта выражали обеспокоенность действиями России по блокаде украинского зерна с самого начала войны. Ведь они прекрасно осознают, что продовольственный кризис может дестабилизировать регион и привести к повторению „Арабской весны“ (массовые протесты в 2010-2011 годах, направленные против правительств).
Лидерам Европейского Союза и США тоже ничего не оставалась, как признать, что угроза всемирного продовольственного кризиса еще более страшна, нежели энергетический кризис. Ведь если со временем страны ЕС могут обеспечить независимость от российского газа, нефти и угля, то накормить страны Западной Азии и Северной Африки без Украины и России они не в состоянии. Неспособна удовлетворить продовольственные потребности этих стран и одна Россия. А если в тех регионах начнется реальный голод, то миллионы людей устремятся в страны Европы, которая и без того с трудом справляется с военными беженцами из Украины. Да, Россия превратила продовольственный вопрос в реальное оружие, и решать эту проблему придется всем миром.
Будет ли работать зерновое соглашение?
Зерновое соглашение, заключенное между ООН, Украиной, Турций и Россией, предусматривает возобновление экспорта украинского зерна по Черному морю. Для организации процесса создан координационный центр, который находится в Стамбуле, там будут работать представители четырех сторон. Торговые суда будут досматриваться перед выходом из украинского порта, на выходе и входе в Черное море, чтобы исключить провоз оружия. Акватория Черного моря в районе портов Одесса, Черноморск и Южный не будет разминирована (это было условием Украины), а торговые суда будут идти по маршруту, свободному от мин. Россия в свою очередь обязуется не бомбить торговые суда с украинским зерном. Сейчас это и есть самая главная интрига – сдержит ли российская сторона добровольно взятые на себя договоренности, или зерновое соглашение окажется лишь прикрытием для решения каких-то иных задач? Ведь буквально на следующий день после подписания соглашения Россия нанесла ракетный удар по инфраструктурному объекту в Одессе.
Перед лицом угрозы всемирного продовольственного кризиса в седьмом санкционном пакете ЕС предусмотрено снятие ряда ограничений для поставок Россией продовольствия в страны, которые могут столкнуться с проблемой голода. Параллельно будут разморожены некоторые активы ряда российских банков, чтобы международные платежи за покупку продовольствия могли осуществляться без задержек. Справедливости ради стоит отметить, что и под санкциями экспорт продовольствия в страны Ближнего Востока и Северной Африки все равно осуществлялся. С крупнейшими аграрными и продовольственными компаниями России связаны люди, приближенные к верхушке российской власти. Поэтому не исключено, что именно они стали основными лоббистами с российской стороны для заключения зерновой сделки, которая не слишком выгодна России с политической точки зрения и выглядит как уступка Украине.
Для Украины реализация зернового соглашения имеет огромное значение. В 2021 годы прибыль от экспорта зерна составила 12,5 миллиардов евро. В 2022 году даже близко невозможно рассчитывать на такую сумму. Во-первых, некоторые страны уже нашли других поставщиков зерна. Во-вторых, часть урожая уничтожена или находится на оккупированных территориях, откуда незаконно вывозится на продажу. В-третьих, страховые компании не очень охотно будут страховать торговые суда – ведь проход каравана по минному морю и безопасность его дальнейшего движения сопряжены с огромными рисками. Никто не уверен в том, насколько тщательно Россия будет соблюдать условия соглашения. В-четвертых, несмотря на работу координационного совета и двойную проверку судов, нельзя исключать провокации, которые могут стать формальным поводом для прерывания соглашения и взаимных обвинений. В-пятых, мотивы России для подписания этого соглашения не вполне понятны, так как кроме экономической выгоды она ничего не получает.
Таким образом, ближайшие дни могут принести как позитивные, так и негативные новости в вопросе возобновления экспорта украинского зерна из портов Черного моря. Очевидно лишь одно: пока война не закончится, экономики целого ряда стран будут ждать потрясения.