Правда ли, что компания Lego выпустила фигурки с бойцами полка „Азов“?
В июле 2022 года украинские СМИ сообщили, что датский производитель знаменитого конструктора выпустил новые игрушки, изображающие лидеров украинского полка. Мы проверили достоверность подобных публикаций.
21 и 22 июля многочисленные украинские издания опубликовали заметки, в заголовках которых утверждалось: компания Lego представила новые фигурки, посвящённые бойцам полка „Азов“, входящего в состав Вооружённых сил Украины. Об этом написали, в частности, телеканал „1+1“ («Lego выпустило лимитированную коллекцию фигурок защитников „Азовстали“»), „Суспільне“ («Lego сделало фигурки с защитниками „Азовстали“»), „Ліга“ («Украинцы-защитники „Азовстали“ стали героями новых фигурок Lego“), УНІАН («Появились новые фигурки Lego в образе защитников Мариуполя с „Азовстали“»), „24-й канал“ («Lego создало фигурки героев „Азовстали“: не забыли и о легендарных командирах“) и „Украинские национальные новости“ («Lego выпустило лимитированную коллекцию фигурок защитников „Азовстали“»).
Не остались в стороне некоторые российские СМИ (например, телеканал „360°“) и пользователи соцсетей. Публикации о новых игрушках от компании Lego можно встретить, в частности, в Facebook, Twitter и на YouTube.
Украинские СМИ, рассказавшие о новых фигурках среди продукции компании Lego, ссылаются на твит человека по имени Эндрю Бикрафт. Большинство из упомянутых нами выше изданий называют его основателем компании The Brothers Brick — „одного из ретейлеров продукции Lego“, „24-й канал“ — главным редактором одноимённого сайта, „Суспільне“ — основателем компании Brickmania.
Такой твит действительно был опубликован в аккаунте Эндрю Бикрафта 20 июля. На его официальном сайте нет информации о формальной связи Бикрафта и компании Brickmania, а вот The Brick Brothers упоминается. Но это не компания, а „сайт для взрослых поклонников Lego“, и Бикрафт — его основатель и главный редактор, как указано на портале в разделе „О нас“.
Многие украинские СМИ и интернет-пользователи из разных стран, пересказывая содержание твита, случайно или умышленно проигнорировали последнюю фразу из поста Бикрафта: „Изготовленные самостоятельно (custom) фигурки Lego, не официальная продукция“. Это подтвердил и представитель датского производителя конструктора, с которым связались наши коллеги из Reuters. Как писали журналисты CNN, компания в целом стремится не разрабатывать игрушки, изображающие современную военную технику и вооружение.
Бикрафт не впервые публикует в Twitter фотографии собранных им самим фигурок, изображающих бойцов украинской армии. В твите, написанном 16 июля, он пояснил: „Я создал эти фигурки, совместив обычные фрагменты от Lego, напечатанные мною (вероятно, на 3D-принтере. — Прим. ред.) фрагменты и приспособления вроде реалистичного оружия от BrickArms“. Продукция под этим брендом продаётся в том числе в интернет-магазине Brickmania.
Некоторые издания в своих публикациях рассказали читателям, что фигурки, изображающие бойцов „Азова“, — не первая такая продукция за последние месяцы. Ещё в середине марта, напомнили авторы этих материалов, были выпущены фигурки президента Владимира Зеленского и коктейлей Молотова, деньги от продажи которых были направлены на помощь Украине. „УНІАН“ и „1+1“ утверждают, что тот проект реализовал „другой ретейлер Lego“, „Украинские национальные новости“ настаивают, что идею воплотила сама датская компания. В действительности, как „Проверено“ писало ранее, фигурки Зеленского и коктейлей Молотова разработала компания CitizenBrick — она, как и Brickmania, „создаёт вещи, которые Lego сделать не может“ и не имеет никакого формального отношения к производителю оригинального конструктора.
В заключение отметим, что некоторые из упомянутых нами в этом разборе украинских СМИ, несмотря на кликбейтные заголовки, искажающие действительность, в самих публикациях всё-таки сделали необходимые уточнения: „Как отметил Эндрю Бикрафт, данные фигурки Lego не являются официальным продуктом“ («1+1“) или „Как отметил Эндрю, специальные мини-фигурки Lego не являются официальными продуктами“ («Украинские национальные новости“). Были и те, кто представил новость абсолютно корректно, например издание „Думская“.
Итог: Большей частью неправда