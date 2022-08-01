Правда ли, что компания Lego выпустила фигурки с бойцами полка „Азов“?

21 и 22 июля многочисленные украинские издания опубликовали заметки, в заголовках которых утверждалось: компания Lego представила новые фигурки, посвящённые бойцам полка „Азов“, входящего в состав Вооружённых сил Украины. Об этом написали, в частности, телеканал „1+1“ («Lego выпустило лимитированную коллекцию фигурок защитников „Азовстали“»), „Суспільне“ («Lego сделало фигурки с защитниками „Азовстали“»), „Ліга“ («Украинцы-защитники „Азовстали“ стали героями новых фигурок Lego“), УНІАН («Появились новые фигурки Lego в образе защитников Мариуполя с „Азовстали“»), „24-й канал“ («Lego создало фигурки героев „Азовстали“: не забыли и о легендарных командирах“) и „Украинские национальные новости“ («Lego выпустило лимитированную коллекцию фигурок защитников „Азовстали“»).



Не остались в стороне некоторые российские СМИ (например, телеканал „360°“) и пользователи соцсетей. Публикации о новых игрушках от компании Lego можно встретить, в частности, в Facebook, Twitter и на YouTube.

Украинские СМИ, рассказавшие о новых фигурках среди продукции компании Lego, ссылаются на твит человека по имени Эндрю Бикрафт. Большинство из упомянутых нами выше изданий называют его основателем компании The Brothers Brick — „одного из ретейлеров продукции Lego“, „24-й канал“ — главным редактором одноимённого сайта, „Суспільне“ — основателем компании Brickmania.

Такой твит действительно был опубликован в аккаунте Эндрю Бикрафта 20 июля. На его официальном сайте нет информации о формальной связи Бикрафта и компании Brickmania, а вот The Brick Brothers упоминается. Но это не компания, а „сайт для взрослых поклонников Lego“, и Бикрафт — его основатель и главный редактор, как указано на портале в разделе „О нас“.