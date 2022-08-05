Другие виды
05.08.2022, 07:04

Медали для Эстонии добывают женщины. Где мужчины?

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Команда фехтовальщиц впервые за долгое время принесла Эстонии олимпийское золото
Команда фехтовальщиц впервые за долгое время принесла Эстонии олимпийское золото
ФОТО: Karli Saul | Õhtuleht

В последние годы представительницы прекрасного пола лидируют в эстонском спорте, выигрывая не количеством, а качеством.

Возьмем недавно завершившийся чемпионат мира по легкой атлетике, где у нас на старте было четверо мужчин и одна 17-летняя прыгунья в высоту Кармен Бруус, которая единственная сумела удивить. Да, Майсель Уйбо тоже занял седьмое место, но экс-серебряный призер чемпионата мира вряд ли был в восторге от такого результата.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Мужчины выступили неплохо, добились хороших результатов, а Келли Силдару вернулась с медалью.

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