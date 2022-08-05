Медали для Эстонии добывают женщины. Где мужчины?

Возьмем недавно завершившийся чемпионат мира по легкой атлетике, где у нас на старте было четверо мужчин и одна 17-летняя прыгунья в высоту Кармен Бруус, которая единственная сумела удивить. Да, Майсель Уйбо тоже занял седьмое место, но экс-серебряный призер чемпионата мира вряд ли был в восторге от такого результата.