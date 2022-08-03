КОЛОНКА RusDelfi | Новые социальные законы, по сути, дискриминируют семьи с одним-двумя детьми(1)
В желании сделать лучше государство снова перестаралось. Ряд законов социальной значимости, принятых либо рассматриваемых в последнее время, вызывает массу вопросов и недоумений.
Начнем с нового порядка начисления так называемых „детских дней“, предусмотренных для того, чтобы родители, дополнительно к отпуску, могли воспользоваться частично оплачиваемым свободным временем и провели его со своими детьми. Возьмем для примера семью с одним ребенком. По старому порядку в год на одного ребенка полагалось три „детских дня“ (в первые три года - по 6 детских дней). За 14 лет жизни ребенка всего набегал 51 день, который мог взять (подчеркнем - это важно) любой из родителей.
По новому закону каждый из родителей одного ребенка может за 14 лет взять по 10 дней родительского отпуска. Причем этот отпуск не передается друг другу. Это было сделано - внимание - для того, чтобы у отцов тоже было право получить свои 10 дней. Никто не умаляет значимости отцов в жизни ребенка, но на деле в нашей стране довольно много разведенных пар, где, к сожалению, ребенка воспитывает чаще всего мать, а отец практически не участвует. Так вот, даже не участвуя в жизни ребенка должным образом, отец может насладиться десятью прекрасными дополнительными днями, отдохнув где-нибудь на теплом море… без ребенка, конечно, потому что государство никак не контролирует, каким образом родитель эти оплачиваемые дни тратит. А мама будет довольствоваться в среднем 1,4 днями в год.
Ничуть не лучше реализовался другой, более ранний проект государства. Когда несколько лет назад государство изменило систему родительских пособий, целью было побудить отцов оставаться дома с детьми, а матерей — иметь возможность работать параллельно с воспитанием малыша. На самом деле все пошло иначе, пишет в материале-расследовании Eesti Ekspress, подробно разбирая ситуации, при которых семьи пытаются „обмануть“ государство: отцы уходят в отпуск по уходу, но продолжают работать. Это оборачивается разными неприятными моментами для матери, и моменты эти подробно рассмотрены.
Что ж, мы плавно подходим к изменениям в законе, о которых договорилась новая правительственная коалиция. Они выглядят радужными, но если снова не полениться и поупражняться в математике, выяснится, что мы, по сути, имеем дело с неравным обращением. В минусе в данном случае оказываются родители, у которых менее трех детей.
Согласно законопроекту, размер пособия в семье с тремя и более детьми зависит от возраста старшего ребенка, который предложили поднять до 24 лет (при этом учиться 24-летнему молодому человеку необязательно, более того, он может даже работать). Т.е. если семья с тремя детьми, согласно новому закону, получает 600 евро, а при достижении самому старшему 24 лет сумма пособия снизится на треть, то на руках у родителей, воспитывающих остальных двоих детей, как нетрудно подсчитать, остается 200 евро. А вот у тех, кто изначально имел двоих детей, пособие составит всего 160 евро (по новому закону предусмотрено 80 евро на ребенка). Налицо - неравное отношение. Или же государство таким образом выделяет многодетных, продолжая им выплачивать компенсацию за прошлые труды во имя улучшения демографической ситуации?
Политики действительно обосновывают свои решения тем, что изменения в системе выплат послужат мотивацией для эстонских семей заводить больше детей, что, в свою очередь, улучшит демографическую ситуацию в стране. Однако политики будто бы не знакомы с передовыми исследованиями ученых, занимающихся проблемами демографии, которые уже давно доказали, что благосостояние родителей не влияет на количество детей в семье. Так почему, договариваясь обо всех этих изменениях, законотворцы не обратили внимание на столь явное ущемление прав родителей, не относящихся к разряду многодетных?