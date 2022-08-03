КОЛОНКА RusDelfi | Новые социальные законы, по сути, дискриминируют семьи с одним-двумя детьми

Начнем с нового порядка начисления так называемых „детских дней“, предусмотренных для того, чтобы родители, дополнительно к отпуску, могли воспользоваться частично оплачиваемым свободным временем и провели его со своими детьми. Возьмем для примера семью с одним ребенком. По старому порядку в год на одного ребенка полагалось три „детских дня“ (в первые три года - по 6 детских дней). За 14 лет жизни ребенка всего набегал 51 день, который мог взять (подчеркнем - это важно) любой из родителей.

По новому закону каждый из родителей одного ребенка может за 14 лет взять по 10 дней родительского отпуска. Причем этот отпуск не передается друг другу. Это было сделано - внимание - для того, чтобы у отцов тоже было право получить свои 10 дней. Никто не умаляет значимости отцов в жизни ребенка, но на деле в нашей стране довольно много разведенных пар, где, к сожалению, ребенка воспитывает чаще всего мать, а отец практически не участвует. Так вот, даже не участвуя в жизни ребенка должным образом, отец может насладиться десятью прекрасными дополнительными днями, отдохнув где-нибудь на теплом море… без ребенка, конечно, потому что государство никак не контролирует, каким образом родитель эти оплачиваемые дни тратит. А мама будет довольствоваться в среднем 1,4 днями в год.

Ничуть не лучше реализовался другой, более ранний проект государства. Когда несколько лет назад государство изменило систему родительских пособий, целью было побудить отцов оставаться дома с детьми, а матерей — иметь возможность работать параллельно с воспитанием малыша. На самом деле все пошло иначе, пишет в материале-расследовании Eesti Ekspress, подробно разбирая ситуации, при которых семьи пытаются „обмануть“ государство: отцы уходят в отпуск по уходу, но продолжают работать. Это оборачивается разными неприятными моментами для матери, и моменты эти подробно рассмотрены.