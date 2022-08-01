Зубная клиника Maxilla - более 33 лет опыта и высокого уровня

По всей Эстонии работают пять зубных клиник Maxilla: три в Taллинне, а также в Taрту и в Элва(см. виртуальный тур по клиникам).

В январе Maxilla открыла в Таллинне новую зубную клинику Tähesaju с самой инновационной техникой по адресу Тяхесаю теэ, 11. В клинике также есть кабинет, специально оборудованный для детей.

Все клиники обеспечены современной зубоврачебной техникой и лучшими материалами. Работающие в клиниках врачи являются специалистами в своем деле, наряду с постоянным самосовершенствованием они также делают акцент на том, чтобы предлагать клиентам хорошее и приятное обслуживание.

Коллектив Maxilla ежедневно работает во имя того, чтобы предлагать пациентам наилучшие решения, профессиональное лечение зубов и приятный опыт. Каждый пациент должен чувствовать, что о нем заботятся, и неважно, большая у него проблема или нет.

Предлагаемые в Maxilla услуги:

Лечение зубов и протезирование

Профилактика кариеса

Корневое лечение под микроскопом

Ортодонтия

Ортодонтическое лечение с капами

Имплантология

Хирургия ротовой полости

Остеопатия

Пародонтология

Зубные клиники Maxilla являются договорными партнерами Эстонской Больничной кассы. Зубные клиники Maxilla предлагают удобную возможность бронирования через веб-сайт: maxilla.ee/broneering

У клиник Maxilla заключен договор на лечение зубов до 19-летнего возраста, а также можно использовать компенсацию на лечение зубов для взрослых.

Клиника Maxilla, расположенная в Novira Plaza в Таллинне, и клиника Maxilla в Тарту также имеют договор по специальности челюстно-лицевая хирургия.

Зубная клиника Maxilla

Taллинн, Novira Plaza, Tartu mnt 25, +372 660 1006

Taллинн, Rotermanni, Laeva 2, +372 623 2302

Taллинн, Tähesaju, Tähesaju tee 11, +372 600 4123

Taрту, Soola 8, +372 737 1100

Элва, Kesk 27/1, +372 735 6777