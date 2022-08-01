БЛОГ УКРАИНКИ | Большинство стремится вернуться домой при первой же возможности, остаются только самые отчаянные и целеустремленные

Украинцы сейчас как никогда едины, у нас одна общая цель – вместе работать на победу! Я это наблюдаю уже 5 месяцев своей жизни в Эстонии, общаясь с нашими переселенцами и украинской диаспорой. Вижу, как волонтерят мои друзья и коллеги, разбросанные по всему миру. Как воюют близкие мне люди на фронте. Мой двоюродный брат Макс – талантливый музыкант, который раньше держал в руках гитару, и выступал на лучших площадках Украины, теперь взял оружие и с первых дней войны защищает свою страну на передовой. Мой Украинский институт будущего – лучший аналитический центр страны, который готовил качественную экспертизу по разным стратегическим направлениям развития страны, теперь сражается на информационном фронте и готовит аналитику, которая помогает лучше узнать врага изнутри. Мои друзья рестораторы кормят людей, потерявших жилье и средства к существованию. Мои лучшие подруги, с которыми мы по пятницам наряжались в красивые платья и шли танцевать и пить коктейли, теперь с утра до ночи работают в волонтерских организациях, плетут маскировочные сетки и тратят свои деньги не на наряды, а на гуманитарную помощь обездоленным согражданам. Меня распирает гордость, что меня окружают такие люди, я уверена, такой народ победить просто невозможно! А еще мы - часть европейской культуры, нам помогают, потому что считают нас равными. И я уверена, после победы мы станем одним из самых современных стран мира!

Сейчас во многих подвигах наших воинов можно увидеть примеры такой же храбрости, такого же отношения к жизни и к Украине, как и сотни лет назад. Хочу здесь привести слова президента Зеленского: „Лишь те, кто совершенно не знает правды истории и совершенно не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать нас. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетия. Украинцы никогда не отдадут своей независимости. И не сломаются изнутри, как это бывало не раз. Не в этот раз!“

На мой взгляд, очень символично, что это День мы впервые отмечаем в год, когда Россия вторглась на территорию нашей страны и ведет полномасштабную жестокую войну, в том числе информационную. День государственности призван напомнить всем нам, и прежде всего - России, о том, что история Украины давняя и составляет не 30 лет независимости, а более тысячи лет. Когда агрессор манипулирует историей, память о страницах прошлого чрезвычайно важна.

Недавно Украина впервые отмечала День украинской государственности. Ввести новый праздник предложил президент Владимир Зеленский, праздник установлен его Указом от 24 августа 2021 года. Эта памятная дата подчеркивает преемственность Украины от государства Владимира Великого с его столицей в Киеве. Именно поэтому для Дня государственности была выбрана дата 28 июля, когда в Украине отмечают также День крещения Киевской Руси. По поводу такого события мы собрались в посольстве Украины в Эстонии, чтобы всем вместе поднять флаг нашей страны на флагштоке во дворике посольства.

На следующий день парк Кадриорг праздновал свой 304 день рождения. Кстати, в следующем году будет юбилейная дата – 305 лет. В рамках празднования во время гала-концерта „Музыка во имя мира“ выступили украинские оперные солисты – Елена Бражник и Михаил Малафий. На концертной площадке кадриоргского парка собралось немало людей. Многие из них делали пожертвования в поддержку Украины Красному кресту Эстонии. Я гордилась талантливым выступлением наших артистов – чудесное сопрано Елены, которая в данный момент является солисткой Национального оперного театра Эстония и тенором Михаила, солистом Львовского оперного театра. И безумно приятно, когда ты видишь восхищение на лицах зрителей, которые по достоинству оценили пение украинских артистов. Закончился концерт Молитвой за Украину – слушатели встали и долго аплодировали.

Грандиозное шоу Rammstein на Певческом поле собрало около 70 тысяч людей! Можно даже не быть поклонником этой легендарной группы, но посмотреть их шоу – must to do! Я была впервые на их концерте, и скажу вам честно – такого заряда энергии, такого драйва и такой атмосферы давно не чувствовала. Ну и конечно же, для меня самым важным моментом было ожидание выражения поддержки Украины – я знала они это сделают, потому что лидер группы Тилль Линдеманн однозначно высказал свое мнение по поводу войны. И это случилось – он проплыл с флагом Украины на надувной лодке прямо по зрителям! Знаменитую Du Hast пело все поле!

В этом году множество музыкальных и театральных выступлений, а также концертов знаменитостей по всему миру проходят в поддержку Украины. Эстония не исключение. Я, наверное, собьюсь со счета, если буду перечислять то количество мероприятий, которое я посетила в Таллинне, которые были напрямую или косвенно посвящены Украине и украинскому народу! Только на прошлой неделе таких событий было два: концерт Rammstein и День рождения парка Кадриорг.

Я очень надеюсь встретить на этих концертах всех моих новых украинских друзей, которых приобрела уже тут, в Таллинне. Самые неожиданные встречи и знакомства происходят со мной почти каждый день. И каждый раз убеждаюсь в том, что украинки (большинство именно женщин становятся вынужденными переселенцами) безумно трудолюбивые и целеустремленные натуры. Несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются здесь – не сдаются и пытаются обустроить свою жизнь и жизнь своих детей.

В этом году исполняется 50 лет с момента зарождения потрясающего культурологического феномена, который поражает и вдохновляет уже не одно поколение людей. В трагический момент нападения на Украину Гребенщиков один из первых заявил о своей позиции, смело определил тех, кто источает зло, и призвал поддержать тех, кто борется с тьмой. БГ сразу же стал участником всевозможных фестивалей в поддержку Украины, а теперь его личная акция - благотворительный концерт в поддержку Украины в Таллинне! Прибыль от концерта артист направит на помощь украинским беженцам в странах Балтии.

Ну и еще один артист, которого я безумно люблю и который уже давно выступил против путинского режима приедет в Таллинн. Последний раз я была на концерте Бориса Гребенщикова в Киеве – 17 сентября 2021 года. Ровно год спустя – 16 сентября легенда русского рока выступит на сцене CatHouse.

12 августа в клубе MjClub выступит поп-дива украинской сцены LOBODA, а 8 сентября любимая всеми украинцами группа Океан Эльзы даст концерт в Saku Suurhall в поддержку украинской армии, а также детей, пострадавших от войны. С песнями Океана Эльзы у всех нас связаны особые воспоминания, это саундтреки нашей судьбы. Мы влюблялись, расставались, выходили на митинги и воевали уже с 2014 года под песни Святослава Вакарчука. С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину, он был на передовой, поддерживал украинских военных в самых сложных точках, приезжал выступать в города, которые были под обстрелами, пел в метро и бомбоубежищах во время ракетных налетов. Я уже купила билеты и жду не дождусь этого дня!

Покупаю цветы на день рождения подруги и понимаю, что продает их мне украинка! Александра торгует цветами на цветочном рынке в Старом городе. Мы обмениваемся коротко нашими историями, и я обещаю теперь приходить только к ней в 8-ой бокс за цветами. На центральном рынке продавщица овощей и фруктов Светлана, поняла по моей речи, что я украинка, и сообщила мне, что всем украинцам делает скидку. Сама из Днепропетровска и вынуждена вот так зарабатывать на жизнь. Теперь за самой вкусной картошкой и малосольными огурчиками только к ней.

Моя мастер маникюра - милая молодая девушка Алла - рассказывает мне, как с первых же дней решила искать работу, обзвонила миллион салонов красоты и в парочке из них ей сказали – приходите. Теперь она работает в чудесном салоне, который выбрала сама в старом городе, и от клиентов у нее нет отбоя. По состоянию здоровья пришлось обратиться в отделение экстренной медицины, и опять, по совершенной случайности попадаю к украинскому врачу Оксане. Говорит, сложно привыкать к жизни в холодной стране, но пока не видит другого выхода.

Кстати, делюсь небольшим опытом относительно медицинского обслуживания в Таллинне. Слышала от многих, что получить первую помощь не легко, и когда заболела, реально отчаялась - что же делать?Ведь я до сих пор не нашла себе семейного врача. Но мне подсказали обратиться в в отделение экстренной медицины. Да, вам нужно будет потратить там немало времени – у меня ушло около 4 часов. Но! Вас запишут, врач выслушает ваши жалобы, отправит на все нужные анализы – мне бесплатно сделали КТ, УЗИ и взяли анализы крови и мочи. Пока вы ждете приема у врача – ваши анализы обрабатываются и через час результаты готовы. Врач ставит диагноз и прописывает вам лечение. Таким образом я уже в этот день понимала, что со мной, и смогла начать терапию. Конечно, это касается экстренных ситуаций, если у вас серьезная проблема и она требует хирургического вмешательства - лучше все же записаться по месту жительства к семейному врачу.

Общаясь с украинками, понимаю, что всем здесь очень нелегко. Большинство стремится вернуться домой при первой же возможности, остаются здесь только самые отчаянные и целеустремленные. Многие из них, это молодые девушки, которые еще не обзавелись семьей и надеются встретить здесь своего принца. Мамы с детьми, мужья которых остались в Украине, конечно же хотят воссоединения семьи – им тяжело без любимых и они всем сердцем рвутся домой, в Украину. Я их понимаю, думаю, мне тоже было бы нелегко, если бы мой муж и родители были далеко от меня, я бы не смогла их оставить без своей поддержки. Большинство моих замужних подруг, которые уехали в начале войны в другие страны – уже вернулись в Украину. Я тоже страшно соскучилась по родным стенам, по уличным концертам, по днепровским пляжам, по украинской кухне. Последние 4 года я вела свой ресторанный блог, а в карантин он стал кулинарно-гастрономическим - я сама готовила блюда европейской кухни из украинских продуктов. Здесь также радую близких кулинарными шедеврами, но, к сожалению, многих продуктов и ингредиентов в Эстонии не найти…

О том, как я искала в Таллинне сало, где покупаю домашние фермерские овощи и фрукты, а также где отведать почти настоящий киевский торт – читайте в следующем блоге, который я собираюсь посвятить именно гастрономической теме!