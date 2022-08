БЛОГ УКРАИНКИ | Большинство стремится вернуться домой при первой же возможности, остаются только самые отчаянные и целеустремленные

Грандиозное шоу Rammstein на Певческом поле собрало около 70 тысяч людей! Можно даже не быть поклонником этой легендарной группы, но посмотреть их шоу – must to do! Я была впервые на их концерте, и скажу вам честно – такого заряда энергии, такого драйва и такой атмосферы давно не чувствовала. Ну и конечно же, для меня самым важным моментом было ожидание выражения поддержки Украины – я знала они это сделают, потому что лидер группы Тилль Линдеманн однозначно высказал свое мнение по поводу войны. И это случилось – он проплыл с флагом Украины на надувной лодке прямо по зрителям! Знаменитую Du Hast пело все поле!