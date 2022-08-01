Ледовый холл „Тондираба“ приглашает на дискотеку

По словам руководителя ледового холла Елены Глебовой, „Тондираба“ является крупнейшим в Эстонии центром ледовых видов спорта, в котором тренируются спортсмены разной подготовки – от начинающих до уровня олимпийской сборной.

„Количество спортсменов за эти годы выросло. Свободный лед и ежегодная кампания „Летом – на коньки“ продолжают пользоваться популярностью, - сказала Глебова. – Были сделаны инвестиции в закупку современных фрезеровочных машин для льда и новое освещение главной арены для проведения телевизионных трансляций. В начале этого года крупным событием стал Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022, в котором приняли участие более 160 лучших европейских фигуристов“.

В новом сезоне возобновятся регулярные тренировки по фигурному катанию, конькобежному спорту, керлингу и хоккею.

Многофункциональный ледовый холл „Тондираба“ открылся 1 августа 2014 года. Здание было признано лучшим бетонным сооружением в 2014 году и заняло 18-е место в рейтинге лучших ледовых холлов Европы.

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