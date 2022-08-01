Хорошие новости! SKY Радио теперь вещает в Тарту и Раквере

1 августа день рождения отмечает SKY Радио, одна из самых популярных и успешных коммерческих русскоязычных радиостанций Эстонии всех времён. Станция отметила важный день расширением, добавив в свою сетку две новые постоянные частоты вещания – с 1 августа SKY Радио можно слушать в Раквере на частоте 93,8 FM, а также в Тарту на частоте 107,2 FM.