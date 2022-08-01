Хорошие новости! SKY Радио теперь вещает в Тарту и Раквере(1)
1 августа день рождения отмечает SKY Радио, одна из самых популярных и успешных коммерческих русскоязычных радиостанций Эстонии всех времён. Станция отметила важный день расширением, добавив в свою сетку две новые постоянные частоты вещания – с 1 августа SKY Радио можно слушать в Раквере на частоте 93,8 FM, а также в Тарту на частоте 107,2 FM.
Новые частоты SKY Радио получило как победитель конкурса радиолицензий, организованного Департаментом по защите прав потребителей и технического надзора (TTJA). Принимая решение в пользу SKY Радио, эксперты оценивали претендентов сразу по нескольким критериям, среди которых уровень музыкального и информационного контентов, а также соответствие нормам действующего законодательства Эстонии.
Лицензия, которую SKY Радио получило на вещание в студенческой столице Эстонии и в административном центре уезда Ляэне-Вирумаа, начинает действовать с понедельника, 1 августа.
SKY Радио является самой популярной радиостанцией Эстонии, вещающей на русском языке, среди слушателей в возрасте от 20 до 55 лет. Флагман станции – утреннее шоу ЗапуSKY! – является самой слушаемой утренней программой на русском языке в Эстонии.
SKY Радио в эфире с 1995 года.