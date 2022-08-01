В Москве умер последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин
В воскресенье днем в Москве на 85 году жизни скончался известный советский и российский политический и общественный деятель Вадим Викторович Бакатин.
Он был последним из действующих председателей КГБ СССР. При нем прошла реформа некогда всесильного ведомства, после чего Комитет госбезопасности был разделен на несколько самостоятельных спецслужб, пишет „Российская газета“.
Издание отмечает, что уже во время ГКЧП Бакатин выступал активным переговорщиком с его организаторами для исключения массового кровопролития. После провала ГКЧП, 23 августа 1991 года по настоянию Ельцина президент СССР Михаил Горбачев и президенты союзных республик в ходе встречи в Кремле предложили Вадиму Бакатину возглавить КГБ СССР для его реорганизации и реформирования. Однако, приступив к реформированию, Вадим Бакатин считал неприемлемыми наиболее радикальные инициативы Ельцина - такие, как полное упразднение КГБ, увольнение всех его сотрудников и набор новых кадров в новую структуру. По мнению Бакатина, это привело бы к развалу органов безопасности. Он подчеркивал, что его вариант реорганизации КГБ „был вариантом реформ, а не разрушения“.
В итоге ряд управлений Комитета стали самостоятельными спецслужбами - такими, как СВР, ФСО и ФАПСИ, также из подчинения КГБ были выведены Пограничные войска. Оставшиеся структурные подразделения составили основу Межреспубликанской службы безопасности - основного правопреемника КГБ.