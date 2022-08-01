В Москве умер последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин

Издание отмечает, что уже во время ГКЧП Бакатин выступал активным переговорщиком с его организаторами для исключения массового кровопролития. После провала ГКЧП, 23 августа 1991 года по настоянию Ельцина президент СССР Михаил Горбачев и президенты союзных республик в ходе встречи в Кремле предложили Вадиму Бакатину возглавить КГБ СССР для его реорганизации и реформирования. Однако, приступив к реформированию, Вадим Бакатин считал неприемлемыми наиболее радикальные инициативы Ельцина - такие, как полное упразднение КГБ, увольнение всех его сотрудников и набор новых кадров в новую структуру. По мнению Бакатина, это привело бы к развалу органов безопасности. Он подчеркивал, что его вариант реорганизации КГБ „был вариантом реформ, а не разрушения“.