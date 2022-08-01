Власти Косова решили отложить введение новых правил въезда для сербов на фоне протестов

„Как сообщила администрация в Приштине, эти меры будут отложены до 1 сентября, если в понедельник будут убраны баррикады на пунктах пропуска на административной границе“, - сообщает местное телевидение. Отмечается, что такое решение принято по просьбе американских властей.

Планировалось, что с 1 августа гражданам, желающим въехать в Косово по сербскому удостоверению личности, будет необходимо получить специальную декларацию на въезд и выезд из страны сроком на три месяца. Этот документ будет выдаваться при пересечении наземной границы, а также в аэропорту.

Кроме того, водители на автомобилях с сербскими номерами должны будут переоформить их на косовские, чтобы попасть на территорию страны.

Новые ограничения в основном должны коснуться жителей Косовской-Митровицы - города на севере Косова, где проживают преимущественно этнические сербы.

Сербия не признает независимость Косова (эту позицию разделяет и Россия) и потому считает этот город своей территорией.

В восскресенье жители Косовской-Митровицы начали устанавливать баррикады, а также включали сирены воздушной тревоги. По данным СМИ, полиция сообщила о стрельбе в нескольких местах на севере Косово, пострадавших нет.

Как сообщает портал KosSev, в воскресенье в Косовской-Митровице появились надписи: „Не сдаваться, оставлять сербское удостоверение личности“.

Полиция Косова закрыла два наземных перехода с Сербией.

Минобороны Сербии опровергло поступавшие ранее сообщения о размещении своих войск на территории Косова. „Сербия не пересекла административную линию и не вошла на территорию Косова и Метохии“, - говорится в сообщении минобороны.

В свою очередь, полиция в Косове заявила, что не планирует проводить какие-либо операции на севере страны. „Распространялась ложная информация о том, что муниципалитет будет заблокирован спецподразделениями, это не соответствует действительности“, - заявил журналистам один из высокопоставленных сотрудников полиции.