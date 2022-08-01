Исторический момент: женская сборная Англии по футболу впервые выиграла чемпионат Европы на глазах у рекордной публики

Сборной Германии в финале пришлось обойтись без своего капитана, так как Александра Попп, во время разминки получила травму и была вынуждена смотреть матч со скамейки запасных.

После безголевого первого тайма, второй тайм начался с преимуществом немецкой сборной, но счёт открыли англичанки на 62-й минуте. Гол забила Элла Тун.

Спустя несколько минут Германия была очень близка к тому, чтобы сравнять счет, но, к сожалению, удар Лины Магулль пришелся в перекладину. Однако на 79-й минуте Лина Магулль сравняла счёт в матче. Больше голов в основное время забито не было и матч перешел в дополнительное время.

Победный гол англичанки забили на 110-й минуте, когда Хлоя Келли, вышедшая на замену, воспользовалась неразберихой в штрафной соперника и забила решающий гол. Для сборной Англии эта победа стала первой , как среди мужчин, так и среди женщин.

Финал женского Евро-2022 посетили 87 192 зрителя – это рекорд для мужских и женских чемпионатов Европы.