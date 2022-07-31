СМИ: На границе Сербии и Косово начались вооруженные столкновения

Местные жители слышали автоматные очереди. В городе включили сирены. В районе столкновений замечено множество машин экстренных служб.

На данный момент неизвестно, с чего начался инцидент. Отмечается, что некоторые дороги в этом районе перекрыты.

Президент Сербии Александр Вучич уже заявил, что Сербия „никогда не была в более сложной и трудной ситуации (относительно Косово - УНИАН), чем сегодня“. Он попросил стороны сохранять спокойствие и подчеркнул, что „если они не хотят сохранять мир Сербия победит“. Как пишет srbija danas, Вучич заявил, что „сербы больше не потерпят преследований“.

„Сербы мне это десять раз вчера повторили. Я почти встал перед ними на колени и умолял их о мире. В конце концов мне удалось добиться обещания, что они не будут ни провоцировать, ни нападать на албанцев, что бы они ни делали. Ситуация намного серьезнее, чем многим кажется“, - подчеркнул он.

Сразу за главным мостом, разделяющим северную и южную Косовскую-Митровицу, собралось около 200 албанцев. По неофициальной информации, они поедут в район Рудар возле Звечани, где будут ставить баррикады.

Причиной недовольства граждан стало изменение правил проезда в Косово. Гражданам с сербскими документами будет выдан в документ на въезд и выезд, а 1 августа начнется переоформление транспортных средств с номерами из Республики Сербия в Косово.