Эстония среди лидеров Шахматной Олимпиады. Май Нарва обыграла чемпионку Европы

Победу сборной Эстонии принесла Май Нарва, переигравшая на первой доске опытнейшую Элину Даниэлян, победительницу чемпионата Европы 2021 года, носящую звание мужского гроссмейстера. К 18-му ходу позиция лидера эстонской сборной была очень тяжелой, однако Май сначала довольно грамотно отзащищалась, а затем подкараулила грубую ошибку соперницы. Три остальные партии Маргарет Олде, Анастасия Синицына и София Блохин сумели завершить вничью.

Таким образом сборная Эстонии одержала три победы в трех стартовых турах, причем в последнем из них не была фаворитом. После трех туров эстонские спортсменки занимают 17-е место из 162 команд и имеют то же количество очков, что и лидирующая в турнире сборная Болгарии.

Мужская команда Эстонии реабилитировалась за вчерашнее разгромное поражение (0:4) от второй команды Индии, разгромив Ямайку (3,5:0,5). Пока эстонский коллектив лишь 82-й в турнирной таблице (из 188 команд), однако время на то, чтобы поправить турнирное положение, у него еще есть.