Анатолий Чубайс попал в реанимацию(65)
Бывший глава „Роснано“ и бывший спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс попал в реанимацию с диагнозом синдром Гийена-Барре, Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ксения Собчак со ссылкой на жену Чубайса.
Сейчас он находится в одной из европейских больниц.
Телеграм-канал „Осторожно новости“, связанный с Ксенией Собчак, пишет, что, по его данным, комнату где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты, сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей, передает Медуза.
Как мы писали ранее, 23 марта поступили сообщения о том, что Чубайс, занимавший должность спецпредставителя президента, ушел со своего поста и уехал из России.
В конце апреля ТАСС со ссылкой на источник в окружении Чубайса сообщил, что политик находится в Европе и не планирует возвращаться в Россию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может и не хочет следить за судьбой Чубайса. „Не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей, у нас он не работает“, - сказал Песков.