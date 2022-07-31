Анатолий Чубайс попал в реанимацию

Сейчас он находится в одной из европейских больниц.

Телеграм-канал „Осторожно новости“, связанный с Ксенией Собчак, пишет, что, по его данным, комнату где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты, сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей, передает Медуза.

Как мы писали ранее, 23 марта поступили сообщения о том, что Чубайс, занимавший должность спецпредставителя президента, ушел со своего поста и уехал из России.

В конце апреля ТАСС со ссылкой на источник в окружении Чубайса сообщил, что политик находится в Европе и не планирует возвращаться в Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может и не хочет следить за судьбой Чубайса. „Не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей, у нас он не работает“, - сказал Песков.