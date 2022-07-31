Подоляк о Еленовке: подтверждений внешнего удара нет. Это теракт

По его словам, спутниковые снимки территории показывают, что повреждено только одно здание - и именно в него перевели пленных прямо перед „терактом“. Анализ фото, по его словам, говорит о взрыве термобарического снаряда внутри.

„Удар? Нет, теракт“, - написал Подоляк.

Россия утверждает, что пленные погибли от украинского ракетного удара; эта версия многими ставится под сомнение. Украинская разведка утверждает, что взрыв в колонии организовали „вагнеровцы“, чтобы скрыть хищение денег, выделенных на содержание военнопленных.

После требований Киева допустить в Еленовку представителей Красного Креста и ООН минобороны России объявило, что согласно на это.