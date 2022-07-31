Овечкин ответил на вопрос, побьет ли рекорд Гретцки

„Как только пойму, что хоккей мне надоел, что он мне уже не нравится и прошла любовь, тогда, понятное дело, пора заканчивать. Будет ли рекорд Гретцки побит? Поживём — увидим. Когда встречаемся с Гретцки, не обсуждаем рекорд. Когда переходил на пятое, четвёртое места, он звонил, говорил: „Давай, работай. Я твой главный болельщик“, — сказал Овечкин в эфире видеоподкаста на YouTube-канале „МЯЧ Production“.