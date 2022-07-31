Хоккей
31.07.2022, 11:26

Овечкин ответил на вопрос, побьет ли рекорд Гретцки

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Овечкин и Грецки
Овечкин и Грецки
ФОТО: AP Photo/File | Scanpix

Российский нападающий „Вашингтон КэпиталзАлександр Овечкин ответил на вопрос, до какого возраста планирует играть в хоккей. Кроме того, капитан „столичных“ поделился мнением о рекорде легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ и о деталях разговора с ним.

„Как только пойму, что хоккей мне надоел, что он мне уже не нравится и прошла любовь, тогда, понятное дело, пора заканчивать. Будет ли рекорд Гретцки побит? Поживём — увидим. Когда встречаемся с Гретцки, не обсуждаем рекорд. Когда переходил на пятое, четвёртое места, он звонил, говорил: „Давай, работай. Я твой главный болельщик“, — сказал Овечкин в эфире видеоподкаста на YouTube-канале „МЯЧ Production“.

Напомним, на счету Гретцки 894 гола, у Овечкина — 780 шайб.

Источник - Чемпионат

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