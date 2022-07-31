Российские хоккейные клубы привлекают иностранных хоккеистов более выгодными контрактами, чем раньше

Поскольку клубам второй по силе хоккейной лиги мира сложно найти легионеров после начала войны в Украине, они решили отказаться от нынешней политики и больше не фиксировать зарплату в рублях в своих контрактах.

„Ранее в контрактах Континентальной хоккейной лиги суммы прописывались в рублях. Наши контакты в России рассказывают, что лига позволила заключать соглашения с хоккеистами в долларах и евро. По всей видимости, это делается для того, чтобы у большего количества зарубежных игроков был соблазн приезжать туда играть“, - сказал Ярмо Корк.

Такая реформа имеет важное значение, потому что то, сколько реального заработка ты можешь получить в России, зависит от курса рубля.

„За время моей карьеры, курс колебался от 40 рублей за евро до 160 рублей. В настоящее время обменять рубли на евро большая проблема. Среди компаний, работающих в Финляндии, Forex и Change Group вообще не производят никаких операций с рублями“, - сказал Корк.

Корк считает, что в следующем сезоне мы увидим в КХЛ лишь несколько финских хоккеистов. Например, Теему Пулккинена, который вернулся в челябинский „Трактор“.

У трех клиентов Корка также были контракты с российскими клубами на предстоящий сезон КХЛ, но после начала украинской войны все игроки хотели сами расторгнуть свои контракты. Агент признал, что один из его подопечных потерял из-за этого 300 000 евро нетто.

„У нас было в России несколько нападающих и голкиперов. Некоторые из них сейчас играют в Швеции, а кто-то и в Швейцарии. Никто из них теперь даже не задумывается о переезде в России“.

Корк не скрывает, что разочарован как минимум одним из топ-игроков Финляндии, оставшимся в КХЛ. „Не буду называть поименно, но один игрок попал в сборную и на и выиграл чемпионат мира. Он играл до конца в России и получил свои деньги. В сборной сообщили, что он не смог оттуда выбраться. Официального запрета на выступление финнов в России не существует“, — подчеркнул хоккейный агент.