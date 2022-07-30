ФОТО | Смотрите, как прошла 78-я годовщина боев на Синимяэских высотах

„2-го февраля 1944 года подпольное эстонское правительство решило, что, несмотря на немецкую оккупацию и то, что целью Эстонии не являлась поддержка военных интересов Германии, необходимо защищать страну от нового захватчика. Целью было удержать свою территорию под контролем национальных вооруженных сил до окончания войны и начала мирных переговоров. Правильно предполагалось, что, когда Советский Союз снова оккупирует Эстонию, восстановление независимости станет практически невозможным“, - сообщает организационный комитет мероприятия.