01.08.2022, 08:10
Глава Еврокомиссии: Проблемы с поставками газа из России в той или иной мере затронули 12 стран ЕС(6)
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„Россия сократила или прервала газоснабжение 12 стран ЕС. Мы должны подготовиться к дальнейшим перебоям или даже к полному прекращению снабжения российским газом“, — сказала Урсула фон дер Ляйен в интервью португальской газете Diario de Noticias, назвав действия России намеренными.
При этом, отметила Урсула фон дер Ляйен, ЕС уже получил рекордные объемы поставок сжиженного природного газа из США и получает все больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря.
Ранее страны Евросоюза договорились, что в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года сократят потребление газа на 15% от своего среднего показателя за последние пять лет.