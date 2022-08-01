Глава Еврокомиссии: Проблемы с поставками газа из России в той или иной мере затронули 12 стран ЕС

При этом, отметила Урсула фон дер Ляйен, ЕС уже получил рекордные объемы поставок сжиженного природного газа из США и получает все больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря.

Ранее страны Евросоюза договорились, что в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года сократят потребление газа на 15% от своего среднего показателя за последние пять лет.