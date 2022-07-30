За рубежом
30.07.2022, 13:46

„Газпром“ объявил о прекращении поставок в Латвию

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Loo gaasijaotusvõrk
Loo gaasijaotusvõrk
ФОТО: Taavi Arus | Ekspress Meedia

Газпром„ прекратил поставки газа в Латвию, сообщили в пресс-службе компании.

„Сегодня ПАО „Газпром“ прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа“, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что компания „Latvijas gāze„ возобновила закупку российского газа через посредника (его название не раскрывается) и платит за него в евро. По словам руководителя „Latvijas gāze“, после российского вторжения в Украину поступление газа из России в Латвию неоднократно останавливались.

В середине июля парламент Латвии принял закон, запрещающий поставки природного газа в Латвию из России с 1 января 2023 года. В свою очередь после начала войны Евросоюз в два раза сократил долю закупок газа в России — с 40% до 20%, рассказал верховный комиссар по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель.

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