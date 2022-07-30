Скандал на „Празднике моря“ в Литве: шествие пытался возглавить мужчина в российской военной униформе

Участники шествия шли с ул. Й.Янониса через ул. Х.Манто, а на ул. Науёё Содо им ненадолго пришлось остановиться. В самом центре города, рядом с гостиницей Amberton посреди дороги остановился мужчина в синей маскировочной униформе и в черной кожаной куртке. Полицейские попросили его освободить дорогу и сойти на тротуар. После долгой дискуссии мужчина подчинился, но потом снова выскочил на дорогу и пошел перед ехавшими впереди колонны полицейскими на мотоциклах.