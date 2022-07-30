ФОТО | Спасали котика - „спасли“ лисичку!

„Вот такое чудо попалось сегодня в ловушку (пытаемся поймать бездомного котика в садах).

ПС. Лисичку выпустили на свободу“, - написала руководитель НКО Екатерина Гладштейн.

НКО „Neli Käppa“- небольшой домашний приют. „Помощь бездомным животным – совместная деятельность нашей семьи с 2003 года. За это время мы помогли найти новый дом более чем 2000 кошкам и нескольким собакам. У нас забрали животных люди как из Эстонии, так и из Финляндии. Со многими из них мы поддерживаем связь и следим за жизнью наших бывших подопечных.

К сожалению, наши возможности ограничены, но, несмотря на это, в приюте постоянно проживает около 60-70 кошек. Неизбежно появляются кошки с различными проблемами со здоровьем, поэтому они нуждаются в постоянном лечении и специальном питании.

Если кто-то обращается к нам с просьбой помочь брошенному животному, мы всегда помогаем, даже если у нас самих нет свободного места. Мы всегда советуем, как лучше вести себя в конкретной ситуации и даем „инструкцию“ для дальнейших действий. Мы также помогаем найти настоящий или временный дом, используя доступные и удобные инструменты, каналы и знакомства. По возможности помогаем покрыть расходы на необходимые процедуры частично или полностью, в зависимости от возможностей. В таких случаях очень важно, чтобы человек, обращающийся за помощью, был готов к сотрудничеству, так как в этих случаях мы не можем выполнить все необходимые действия самостоятельно.

Большую часть времени мы покупали все необходимое для кошек и оплачивали счета ветеринара из личных средств нашей семьи. В последние годы мы получаем пожертвования от добрых и неравнодушных людей, благодаря которым мы можем помочь еще большему количеству животных“ - пишут представители НКО на своей страничке.

Поддержать НКО можно, сделав пожертвование на счет: EE172200221060000162 NELI KÄPPA