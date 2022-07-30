ФОТО | Дорожные работы по-нарвски: c 1-го августа крупные большегрузные автомобили не смогут пересечь границу?

26 июля Нарвская управа отправила в Транспортный департамент Эстонии официальное письмо, в котором извещала о том, что в связи с ремонтом дорог с 1 августа по 31 октября транспортным средствам, превышающими определенные габариты, будет невозможно пересечь эстонско-российскую границу. Письмо отправили за 2 рабочих дня до начала действия ограничений, что вывело из себя Silport Kinnisvara, напрямую связанного с обслуживанием и перемещениями транзитных большегрузов.

„Сообщаем, что в период с 01.08. до 31.10.2022 года в связи с реализацией проекта „„Narva TEN-Transiitteede projekteerimis- ja ehitustööd““ и проекта „Narva linn Tuleviku tänava ning osaliselt Vestervalli tänav L2 tänavate rekonstrueerimise ehitusprojekt“ в городе Нарва будут действовать временные схемы организации дорожного движения . Следовательно, невозможно пересечь эстонско-российскую границу на транспортном средстве, габариты которого превышают вышеназванные параметры“.

Далее управа приводит длинный список привлеченных к коллегиальному решению юридических лиц, в числе которых - Riigi Kinnisvara, Департамент полиции и погранохраны, Налогово-таможенный департамент и проч. и подводит итог: „..Нарвская городская управа считают, что других возможностей избежать применения перечисленных выше ограничений нет“ с просьбой к Транспортному департаменту уведомить об этом решении остальных возможных заинтересованных лиц.

29 июля в управу пришло ответное письмо за подписью Тыниса Сеэсмаа, руководителя Silport Kinnisvara, обслуживающего стоянку транзитных грузовиков в Силламяэ.

„Сообщаем вам, что приостановка движения грузовых автомобилей в порядке, указанном в уведомлении, и в такие сжатые сроки не представляется возможной.

Такие действия будут препятствовать выполнению ранее заключенных договоров... Как вы, вероятно, сами понимаете, неисполнение или ненадлежащее исполнение какого бы то ни было договора влечет за собой претензии, штрафы и потенциальное судебное разбирательство.