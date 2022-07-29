Восемь человек погибли при пожаре в хостеле на юге Москвы

Пожарным сообщили о возгорании в общежитии на улице Алма-Атинской, дом 7, корпус 2, расположенном на первом этаже, накануне в 23:47. Уже в 00:47 пожар был ликвидирован, его площадь составила 150 квадратных метров, заявили в пресс-службе МЧС России.

Восемь человек были обнаружены в сгоревшем хостеле без признаков жизни, четыре человека были госпитализированы.

Все погибшие были мигрантами, их гражданство устанавливается, сказал анонимный источник ТАСС.

Собеседник „Коммерсанта“ рассказал, что постояльцами хостела были в основном рабочие и продавцы с расположенных неподалеку торгово-ярморочного комплекса „Москва“ (в районе Люблино) и рынка „Садовод“ (в Капотне).

По словам очевидцев, хостел открыли в мае 2019 года, пишет ТАСС. Он имеет отдельный вход с торца дома - как того требует принятый в том же году закон.

Врио начальника московского управления МЧС Андрей Румянцев связал большое число жертв пожара в относительно небольшом помещении с решетками на окнах. „Основной причиной гибели людей послужило именно вот это, то, что на окнах находились решетки“, - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, в хостеле была установлена пожарная сигнализация „Стрелец-Мониторинг“, передающая сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны в автоматическом режиме, но она не сработала, утверждает Румянцев.

В 2019 году, когда начало работать общежитие, его проверяли пожарные. Они выписали предупреждения. „Последняя проверка данного объекта проводилась в июне 2022 года, после чего также органами надзора были выписаны предписание и предупреждение“, - рассказал врио управления МЧС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

По предварительным данным, утверждает анонимный источник ТАСС, причиной пожара мог стать аварийный режим работы энергосети. К большому числу погибших, по его словам, привели решетки на окнах, позднее сообщение о возгорании и попытки самостоятельно его потушить.