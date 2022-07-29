Исцелился мужчина, 40 лет болевший ВИЧ. Это всего четвертый подобный случай
Мужчина, у которого еще в 1980-е годы был диагностирован ВИЧ, по всей видимости, полностью излечился от этого вируса. В истории медицины это лишь четвертый подобный случай, пишет Русская служба Би-би-си.
В ходе курса лечения от лейкемии больной получил костный мозг от донора, у которого была редкая мутация ДНК, делающая людей невосприимчивыми к вирусу.
Излечившемуся мужчине, который попросил не называть его имени, сейчас 66 лет. И он больше не должен принимать препараты, необходимые для нейтрализации ВИЧ в организме.
По его словам, узнав, что вируса у него больше нет, он испытал огромную благодарность.
Медики прозвали его „пациентом из города надежды“ - так иногда метафорически называют калифорнийский город Дуарте, где мужчина проходил курс лечения.
Многие из друзей исцелившегося мужчины не дожили до времен, когда изобретение антиретровирусной терапии принципиально изменило продолжительность и уровень жизни зараженных ВИЧ.
„Никогда не думал, что доживу до этого дня“
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) повреждает иммунную систему. Это может привести к СПИДу (синдрому приобретенного иммунодефицита), из-за которого организм в какой-то момент перестает справляться с инфекциями.
„Когда в 1988 году у меня обнаружили ВИЧ, как и многие другие тогда, я счел это смертным приговором“, - говорится в сделанном излечившимся мужчиной заявлении.
„Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда у меня больше не будет ВИЧ“.
Однако лечился пациент не от ВИЧ, а от лейкемии - одного из наиболее распространенных видов рака крови.
Команда медиков решила, что 63-летнему (на тот момент) мужчине необходима пересадка костного мозга, чтобы заменить клетки крови, пораженные раком, на новые. По счастливому совпадению подходящий ему донор обладал редкой естественной мутацией, дающей клеткам устойчивость к ВИЧ.
Вирус проникает в наши белые кровяные клетки с помощью микроскопический „дверцы“ - белка, который называют CCR5.
Однако у некоторых людей - в том числе, как выяснилось, и у того самого донора - фрагмент ДНК, позволяющий вирусу это делать, был утерян в процессе эволюции. А следовательно, ВИЧ физически не может проникнуть в их клетки.
Лекарство остается „Священным Граалем“
За „пациентом из города надежды“ после пересадки тщательно наблюдали. Вирус исчезал из его тела постепенно.
На сегодняшний день мужчина находится в ремиссии уже на протяжении 17 месяцев.
„Мы были очень рады ему сообщить, что ВИЧ ушел в ремиссию и что ему больше не нужна антиретровирусная терапия, которую он принимал в течение 30 лет“, - говорит Джейна Диктер, доктор-инфекционист из Дуарте - „города надежды“.
Первым в истории мужчиной, исцелившимся от ВИЧ, стал в 2011 году Тимоти Рэй Браун, вошедший в историю как „берлинский пациент“.
За последние три года произошло еще три аналогичных случая.
„Пациент из города надежды“ - и наиболее возрастной из всех четырех, и наиболее долго проживший со своим диагнозом.
Однако пересадка костного мозга не произведет революции в лечении ВИЧ, которым на сегодняшний день в мире заражены около 38 млн человек.
„Это сложная процедура с серьезным риском побочных эффектов, так что большинству живущих с ВИЧ людей проводить ее нельзя“, - говорит доктор Диктер.
Впрочем, ученые изучают возможность оказывать влияние на белок CCR5 при помощи генной терапии. Результаты исследований на эту тему обсуждались на последней конференции по лечению ВИЧ, прошедшей в Канаде.
Комментируя излечение „пациента из города надежды“, президент Международного общества борьбы со СПИДом профессор Шэрон Льюин отметила, что лекарство от ВИЧ „по сей день остается для ученых ненайденным „Священным Граалем“.
„В прошлом мы видели несколько частных случаев [излечения]“, которые „дали надежду людям, живущим с ВИЧ, и воодушевили научное сообщество“.