Исцелился мужчина, 40 лет болевший ВИЧ. Это всего четвертый подобный случай

В ходе курса лечения от лейкемии больной получил костный мозг от донора, у которого была редкая мутация ДНК, делающая людей невосприимчивыми к вирусу.

Излечившемуся мужчине, который попросил не называть его имени, сейчас 66 лет. И он больше не должен принимать препараты, необходимые для нейтрализации ВИЧ в организме.

По его словам, узнав, что вируса у него больше нет, он испытал огромную благодарность.

Медики прозвали его „пациентом из города надежды“ - так иногда метафорически называют калифорнийский город Дуарте, где мужчина проходил курс лечения.

Многие из друзей исцелившегося мужчины не дожили до времен, когда изобретение антиретровирусной терапии принципиально изменило продолжительность и уровень жизни зараженных ВИЧ.

„Никогда не думал, что доживу до этого дня“

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) повреждает иммунную систему. Это может привести к СПИДу (синдрому приобретенного иммунодефицита), из-за которого организм в какой-то момент перестает справляться с инфекциями.

„Когда в 1988 году у меня обнаружили ВИЧ, как и многие другие тогда, я счел это смертным приговором“, - говорится в сделанном излечившимся мужчиной заявлении.

„Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда у меня больше не будет ВИЧ“.

Однако лечился пациент не от ВИЧ, а от лейкемии - одного из наиболее распространенных видов рака крови.

Команда медиков решила, что 63-летнему (на тот момент) мужчине необходима пересадка костного мозга, чтобы заменить клетки крови, пораженные раком, на новые. По счастливому совпадению подходящий ему донор обладал редкой естественной мутацией, дающей клеткам устойчивость к ВИЧ.

Вирус проникает в наши белые кровяные клетки с помощью микроскопический „дверцы“ - белка, который называют CCR5.

Однако у некоторых людей - в том числе, как выяснилось, и у того самого донора - фрагмент ДНК, позволяющий вирусу это делать, был утерян в процессе эволюции. А следовательно, ВИЧ физически не может проникнуть в их клетки.

Лекарство остается „Священным Граалем“