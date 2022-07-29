КОЛОНКА RusDelfi | Русский язык - инструмент войны?
В общественно-культурном пространстве все чаще возникают конфликты на почве языка. Нередко можно встретить мнение, что русский язык и русская культура подлежат отмене, так как русский язык теперь стал языком агрессоров и тех, кто безусловно оправдывает преступления и террор путинской России в Украине. Но виноват ли язык на самом деле, или он лишь является оружием в руках жестоких и беспринципных пропагандистов, для которых война это продолжение политики любыми средствами?
Язык — это инструмент, помогающий людям ежедневно взаимодействовать. Кроме комуникативной и познавательной функции, язык имеет так называемую референтную функцию, подразумевающую создание и передачу информации, и в этом смысле его легко превратить в оружие. Это подтверждает нынешний опыт: те, кто следит за российскими государственными СМИ, знает, что война в Украине не война, а спецоперация, военнослужащие украинской армии не солдаты, а боевики или националисты (которых тренируют американские инструкторы), и отступление российских войск — никакое не отступление, а жест доброй воли и плановая перегруппировка. Да и сам Владимир Путин ставит на службу русский язык, не отказывая себе в удовольствии время от времени вольно пересказывать исторические события россиянам, жаждущим в очередной раз убедиться в собственном величии.
Пропаганда путинской России на протяжении последних двадцати лет показала, как превратить язык в страшное идеологическое оружие. Но российский режим не был первым на этом пути, этот способ известен давно: такое уже применяли ранее другие авторитарные и тоталитарные режимы. Примерно сто лет назад немецкий язык, наряду с французским и английским, был языком международной академической науки. Но после двух мировых войн и эпохи национал-социализма немецкий язык потерял свои позиции. Схожую ситуацию мы можем наблюдать сегодня: агрессивный язык, который использует российская пропаганда, чтобы четко отделить „своих“ от „чужих“, а так же угрожать соседям, привел к тому, что в общественном пространстве появились призывы не использовать русский язык в ежедневном общении. Перед этим не устоял даже экс-президент Украины Петр Порошенко, заявивший, что отказ от русского языка — эффективный способ остановить Путина.
Русский язык сам по себе, конечно, ни в чем не виноват: это язык красивой поэзии и литературной классики, язык романсов и душевных народных песен. Но, как и историческая наука, он стал служить жестоким и захватническим целям российской верхушки.
У Пушкина и Булгакова огромные заслуги в том, что русский язык изучают иностранные студенты по всему миру. Неадекватно орущие русскоязычные люди в общественных местах своим поведением подрывают позиции русского языка. Инцидент последней недели, произошедший на пляже Пирита, является антирекламой русского языка. Видеоролик, распространившийся по сети, не дает однозначного ответа кто кого спровоцировал, а споры об источниках конфликта ни к чему не приведут. Последующие попытки оправдать себя — выглядят нелепыми, ведь истинная причина здесь не в том, кто на каком языке говорит.
Язык обладает огромной силой, он может как объединять людей, так и оттолкнуть друг от друга навсегда. Нужно оставаться порядочными людьми, невзирая на языковые и культурные различия и даже на то, в чем каждый день нас пытается убедить пропаганда. Люди обладают замечательной способностью понимать друг друга, даже если не говорят на одном языке. Вражда, подогретая потоками пропаганды и лжи, приводит к тому, что люди вовсе перестают понимать друг друга, хотя языковые отличия не столь важны. И ежедневная жизнь это подтверждает. Русский, эстонец, украинец — должны, в первую очередь, понять, кем они сами являются и что носители других языков не отличаются от них настолько сильно, как бы не убеждала в обратном пропаганда.