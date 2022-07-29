КОЛОНКА RusDelfi | Русский язык - инструмент войны?

Язык — это инструмент, помогающий людям ежедневно взаимодействовать. Кроме комуникативной и познавательной функции, язык имеет так называемую референтную функцию, подразумевающую создание и передачу информации, и в этом смысле его легко превратить в оружие. Это подтверждает нынешний опыт: те, кто следит за российскими государственными СМИ, знает, что война в Украине не война, а спецоперация, военнослужащие украинской армии не солдаты, а боевики или националисты (которых тренируют американские инструкторы), и отступление российских войск — никакое не отступление, а жест доброй воли и плановая перегруппировка. Да и сам Владимир Путин ставит на службу русский язык, не отказывая себе в удовольствии время от времени вольно пересказывать исторические события россиянам, жаждущим в очередной раз убедиться в собственном величии.

Пропаганда путинской России на протяжении последних двадцати лет показала, как превратить язык в страшное идеологическое оружие. Но российский режим не был первым на этом пути, этот способ известен давно: такое уже применяли ранее другие авторитарные и тоталитарные режимы. Примерно сто лет назад немецкий язык, наряду с французским и английским, был языком международной академической науки. Но после двух мировых войн и эпохи национал-социализма немецкий язык потерял свои позиции. Схожую ситуацию мы можем наблюдать сегодня: агрессивный язык, который использует российская пропаганда, чтобы четко отделить „своих“ от „чужих“, а так же угрожать соседям, привел к тому, что в общественном пространстве появились призывы не использовать русский язык в ежедневном общении. Перед этим не устоял даже экс-президент Украины Петр Порошенко, заявивший, что отказ от русского языка — эффективный способ остановить Путина.

Русский язык сам по себе, конечно, ни в чем не виноват: это язык красивой поэзии и литературной классики, язык романсов и душевных народных песен. Но, как и историческая наука, он стал служить жестоким и захватническим целям российской верхушки.