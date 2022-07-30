Ragn-Sells представил Нарве заявление об инициировании детальной планировки завода по обогащению сланцевой золы
По сообщению Ragn-Sells, предприятие представило Нарвскому городскому собранию заявление об инициировании детальной планировки для строительства в 2028 году завода по обогащению сланцевой золы, который будет располагаться на территории Балтийской электростанции.
При выборе места расположения определяющим фактором стала непосредственная близость золоотвала, уже имеющаяся инфраструктура, а также минимальное воздействие на местную жилую среду.
По словам руководителя проекта Ragn-Sells Алара Салусте, предприятие постоянно поддерживало контакт с местным самоуправлением и представителями местных жителей, чтобы обсуждать с ними предстоящие шаги и планы. „Мы заслужили как на местной, так и на международной арене немало положительных и поддерживающих отзывов за наши планы начать использовать экологичную технологию нового поколения, а также, в широком смысле, за инновационную идею обогащения простаивающих производственных отходов и СО2, превращая их в ценное сырье, что помимо прочего привлечет внимание к Нарве, как к одному из регионов зеленого перехода. В свою очередь, от нас ожидаются новые рабочие места, инвестиции и ноу-хау, которые Нарва, несомненно, получит благодаря этому производственному объекту“, – добавил Салусте.
В общей сложности предприятие рассмотрело восемь возможных мест для строительства завода, расположенных в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. „У каждого места есть свои плюсы, однако в пользу Нарвы больше всего говорит возможность построить завод в непосредственной близости от золоотвалов, что позволит предотвратить воздействие перевозки золы на окружающую среду. Кроме того, в выбранном в итоге месте уже есть необходимые системы снабжения электричеством, водой и теплом, а также логистическая инфраструктура“, – объяснил руководитель проекта Алар Салусте, добавив, что с позиции природной среды и местных жителей чрезвычайно важно то, что новый завод будет построен на уже имеющейся промышленной территории.
„Видением Eesti Energia является создание производства энергии, в котором возникающие в результате процессов материалы, такие как, например, сланцевая зола и известняк, используются в максимальной степени. Таким образом мы создаем полноценную экономику замкнутого цикла – каждый наш продукт является компонентом для создания следующего продукта, и когда созданный для конечного потребителя окончательный продукт в итоге становится отходом, он снова используется нами в качестве сырья. Мы постоянно ищем новые идеи по более масштабному обогащению, и мы очень рады, что совместный проект с Ragn-Sells достиг очередной важной вехи“, – сказал член правления Eesti Energia Маргус Вальс.
Ragn-Sells планирует приступить к полномасштабному производству карбоната кальция в 2028 году, и до этого необходимо оформить требуемые планировки и согласования. Планируемый завод сможет перерабатывать более миллиона тонн сланцевой золы и 250 000 тонн СО2 в год, в результате чего будет производиться около 500 000 тонн высокочистого карбоната кальция. Планируемый в Ида-Вирумаа завод принесет в регион инвестиции в размере около 250 миллионов евро – они создадут до 100 прямых и еще дополнительно порядка 400 косвенных рабочих мест.
До строительства основного завода Ragn-Sells хочет построить в другом месте и небольшой т.н. демонстрационный завод, в котором весь технологический процесс будет проведен от начала до конца.
Технология, созданная в сотрудничестве между Ragn-Sells, Тартуским университетом, Taltech и несколькими международными лабораториями, позволяет производить сверхчистый, экологически чистый карбонат кальция из оставшейся после производства электроэнергии золы и выбросов СО2. Во время производства не возникает выбросов в атмосферу, поскольку процесс сжигания не используется. Кроме того, необходимая для производства вода постоянно циркулирует и используется повторно, и все побочные продукты также направляются в переработку. Замкнутый производственный процесс и использование современных технологий предотвращают появление шума и запахов.
Для проекта по обогащению сланцевой золы компания Ragn-Sells учредила дочернее предприятие R-S OSA Projekt OÜ и уже инвестировала в проект почти 2 миллиона евро. Партнерами проекта также являются Eesti Energia AS, EAS, целевой фонд Archimedes, а также международные компании Tarkett и Gealan.