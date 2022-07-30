Ragn-Sells представил Нарве заявление об инициировании детальной планировки завода по обогащению сланцевой золы

При выборе места расположения определяющим фактором стала непосредственная близость золоотвала, уже имеющаяся инфраструктура, а также минимальное воздействие на местную жилую среду.

По словам руководителя проекта Ragn-Sells Алара Салусте, предприятие постоянно поддерживало контакт с местным самоуправлением и представителями местных жителей, чтобы обсуждать с ними предстоящие шаги и планы. „Мы заслужили как на местной, так и на международной арене немало положительных и поддерживающих отзывов за наши планы начать использовать экологичную технологию нового поколения, а также, в широком смысле, за инновационную идею обогащения простаивающих производственных отходов и СО2, превращая их в ценное сырье, что помимо прочего привлечет внимание к Нарве, как к одному из регионов зеленого перехода. В свою очередь, от нас ожидаются новые рабочие места, инвестиции и ноу-хау, которые Нарва, несомненно, получит благодаря этому производственному объекту“, – добавил Салусте.

В общей сложности предприятие рассмотрело восемь возможных мест для строительства завода, расположенных в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. „У каждого места есть свои плюсы, однако в пользу Нарвы больше всего говорит возможность построить завод в непосредственной близости от золоотвалов, что позволит предотвратить воздействие перевозки золы на окружающую среду. Кроме того, в выбранном в итоге месте уже есть необходимые системы снабжения электричеством, водой и теплом, а также логистическая инфраструктура“, – объяснил руководитель проекта Алар Салусте, добавив, что с позиции природной среды и местных жителей чрезвычайно важно то, что новый завод будет построен на уже имеющейся промышленной территории.