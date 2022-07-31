ВИДЕО | Алёна Кордончук - новый директор синимяэской школы: „Дети не дураки, они все прекрасно понимают и чувствуют“

Алёна Кордончук начала преподавать в 2007 году. Вела для взрослых курсы эстонского языка. „С ними легко, они мотивированы, - вспоминает Алёна. - А в 2010 году, когда я пришла к детям, встретила амбициозные запросы родителей, личностные конфликты среди учеников, отсутствие мотивации ходить в школу. Этих вызовов было много, и я с интересом разбиралась с ними“. В последнее время никаких сложностей работа педагогом не вызывала. Алёна любит вызовы, они её зажигают и провоцируют на дальнейшее развитие, поэтому к деятельности директора школы у Алёны огромный интерес.

„Я знаю, что смогу быть руководителем, - говорит новый директор синимяэской основной школы. - Когда я проводила в Нарве фестиваль „Золотая неделя“ в прошлом году, то стала лидером команды, хотя и не рвалась вперед. Было четыре человека под моим руководством и плюс около 40 волонтеров, которые проводили мероприятия. Удалось прийти к цели на 100%, после завершения фестиваля мы слышали только слова благодарности и никаких претензий. До сих пор участники спрашивают, когда будет новый фестиваль“.

„Сначала я подумала, что это безумная идея - ехать в Синимяэ, но потом я вникла, почитала, съездила, посмотрела и подумала, а почему бы и нет, - рассказывает Алёна. - Нужно было написать мотивационное письмо, приложить свое CV, которое я постаралась сделать очень красивым и привлекательным. И нужно было расписать видение того, какой могла бы быть школа в дальнейшем“.

„Я продолжу преподавать, хочу взять один класс, хочу иногда и сама вести мероприятия, может быть, иногда приглашать эстонских писателей к нам в гости, но одна я это не сделаю“, - продолжает Алёна. Она очень рассчитывает на коллектив, готова работать с каждым учителем в отдельности и со всеми вместе для того, чтобы создать по-настоящему школу мечты, в которую дети будут хотеть бежать по утрам, в которой не будет системы, основанной на страхе.