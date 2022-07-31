ВИДЕО | Алёна Кордончук - новый директор синимяэской школы: „Дети не дураки, они все прекрасно понимают и чувствуют“(6)
C 1 августа в Синимяэской школе начнет работать новый директор. Молодая, яркая и решительно настроенная на перемены к лучшему, в совершенстве знающая эстонский язык, Алёна Кордончук уже перенимает дела. А со следующей недели школьное здание в Синимяэ станет ее вторым домом. RusDelfi поговорил с Алёной о том, как она стала директором, какой видит свою школу в будущем и что для нее важно как учителю и как руководителю.
Алёна Кордончук начала преподавать в 2007 году. Вела для взрослых курсы эстонского языка. „С ними легко, они мотивированы, - вспоминает Алёна. - А в 2010 году, когда я пришла к детям, встретила амбициозные запросы родителей, личностные конфликты среди учеников, отсутствие мотивации ходить в школу. Этих вызовов было много, и я с интересом разбиралась с ними“. В последнее время никаких сложностей работа педагогом не вызывала. Алёна любит вызовы, они её зажигают и провоцируют на дальнейшее развитие, поэтому к деятельности директора школы у Алёны огромный интерес.
„Я знаю, что смогу быть руководителем, - говорит новый директор синимяэской основной школы. - Когда я проводила в Нарве фестиваль „Золотая неделя“ в прошлом году, то стала лидером команды, хотя и не рвалась вперед. Было четыре человека под моим руководством и плюс около 40 волонтеров, которые проводили мероприятия. Удалось прийти к цели на 100%, после завершения фестиваля мы слышали только слова благодарности и никаких претензий. До сих пор участники спрашивают, когда будет новый фестиваль“.
„Сначала я подумала, что это безумная идея - ехать в Синимяэ, но потом я вникла, почитала, съездила, посмотрела и подумала, а почему бы и нет, - рассказывает Алёна. - Нужно было написать мотивационное письмо, приложить свое CV, которое я постаралась сделать очень красивым и привлекательным. И нужно было расписать видение того, какой могла бы быть школа в дальнейшем“.