Американцы предложили арестовать Овечкина для обмена с Россией на Грайнер(9)
Накануне в твиттере PBS NewsHour был опубликован материал о возможном обмене арестованной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана, на находящегося под стражей в США российского предпринимателя Виктора Бута.
Сразу же под постом разразилась полемика, которая затронула и Овечкина. Пользователи призвали арестовать капитана столичного клуба, пишет Sport24.
„Почему бы нам не схватить Овечкина, руководствуясь каким-нибудь законом о национальной безопасности, запихнуть его в Гуантанамо, а затем продать домой, в Россию?“ — написал один из пользователей соцсети.
„Это ужасно. Мы должны забанить Александра Овечкина в отместку“, — написал еще один гражданин США.
„Мы можем вернуть Грайнер домой хоть завтра. Просто скажите, что каждый последующий день заключения Грайнер будет эквивалентен месяцу запрета Овечкину находиться на территории США“, — поступило предложение от другого пользователя.
„Это ужасно! Мы должны посадить Овечкина в отместку!“ — считает другой пользователь.
Напомним, Грайнер в марте была арестована в аэропорту Шереметьево за попытку контрабанды наркотических веществ. Ей грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Уилан арестован за шпионаж.
Виктор Бут был осужден в США в 2012 году на 25 лет за „поддержку терроризма“.
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