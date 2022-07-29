Американцы предложили арестовать Овечкина для обмена с Россией на Грайнер

Сразу же под постом разразилась полемика, которая затронула и Овечкина. Пользователи призвали арестовать капитана столичного клуба, пишет Sport24.

„Почему бы нам не схватить Овечкина, руководствуясь каким-нибудь законом о национальной безопасности, запихнуть его в Гуантанамо, а затем продать домой, в Россию?“ — написал один из пользователей соцсети.

„Это ужасно. Мы должны забанить Александра Овечкина в отместку“, — написал еще один гражданин США.

„Мы можем вернуть Грайнер домой хоть завтра. Просто скажите, что каждый последующий день заключения Грайнер будет эквивалентен месяцу запрета Овечкину находиться на территории США“, — поступило предложение от другого пользователя.

„Это ужасно! Мы должны посадить Овечкина в отместку!“ — считает другой пользователь.

Напомним, Грайнер в марте была арестована в аэропорту Шереметьево за попытку контрабанды наркотических веществ. Ей грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Уилан арестован за шпионаж.

Виктор Бут был осужден в США в 2012 году на 25 лет за „поддержку терроризма“.

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