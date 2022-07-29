Правда ли, что Грета Тунберг выступила против присоединения Швеции к НАТО?

Новость о протесте Греты Тунберг против НАТО разошлась в российских СМИ 20 июля. Об этом сообщили в том числе Lenta.ru, „Газета.ru“, „Московский комсомолец“ и „Комсомольская правда“. Все эти издания ссылались на запись в твиттере Греты Тунберг, где она разместила фотографию плаката с надписью „Нет НАТО!“. Упоминания антинатовской позиции Греты Тунберг распространены и в соцсетях: например, об этом пишет в своём твиттере журналистка Юлия Латынина.

Грета Тунберг получила известность в 2018 году, когда стала проводить пикеты у здания шведского парламента. Все эти годы она неизменно говорила о проблемах климата и экологии, избегая при этом политических заявлений. Единственным исключением за последнее время стала акция у российского посольства в Стокгольме, где Тунберг стояла с плакатом цветов украинского флага и надписью „Вместе с Украиной“.

В мае 2022 года Швеция, как и Финляндия, заявила о своём намерении присоединиться к НАТО. В июне обе страны получили официальное приглашение от альянса, и последним препятствием для вступления в НАТО осталась ратификация соглашения остальными членами организации. На протяжении всего этого периода Грета Тунберг никак не оценивала присоединение Швеции к НАТО. Никаких упоминаний НАТО не было ни в её соцсетях, ни в публичных выступлениях. Российские СМИ, опубликовавшие новость, ссылаются на твиттер Греты Тунберг. Ссылка и в самом деле ведёт на её запись.