Правда ли, что Грета Тунберг выступила против присоединения Швеции к НАТО?
В июле 2022 года многие российские СМИ опубликовали новость о том, что известная экологическая активистка Грета Тунберг выступила против присоединения Швеции к НАТО. Мы решили проверить, так ли это.
Новость о протесте Греты Тунберг против НАТО разошлась в российских СМИ 20 июля. Об этом сообщили в том числе Lenta.ru, „Газета.ru“, „Московский комсомолец“ и „Комсомольская правда“. Все эти издания ссылались на запись в твиттере Греты Тунберг, где она разместила фотографию плаката с надписью „Нет НАТО!“. Упоминания антинатовской позиции Греты Тунберг распространены и в соцсетях: например, об этом пишет в своём твиттере журналистка Юлия Латынина.
Грета Тунберг получила известность в 2018 году, когда стала проводить пикеты у здания шведского парламента. Все эти годы она неизменно говорила о проблемах климата и экологии, избегая при этом политических заявлений. Единственным исключением за последнее время стала акция у российского посольства в Стокгольме, где Тунберг стояла с плакатом цветов украинского флага и надписью „Вместе с Украиной“.
В мае 2022 года Швеция, как и Финляндия, заявила о своём намерении присоединиться к НАТО. В июне обе страны получили официальное приглашение от альянса, и последним препятствием для вступления в НАТО осталась ратификация соглашения остальными членами организации. На протяжении всего этого периода Грета Тунберг никак не оценивала присоединение Швеции к НАТО. Никаких упоминаний НАТО не было ни в её соцсетях, ни в публичных выступлениях. Российские СМИ, опубликовавшие новость, ссылаются на твиттер Греты Тунберг. Ссылка и в самом деле ведёт на её запись.
Это, впрочем, не собственная запись экоактивистки, а ретвит фотографии её соратника по экологическому движению, преподавателя Стокгольмского университета Дэвида Фоппа. Фотография сделана на еженедельной акции Fridays for Future у здания парламента Швеции. На ней и правда два раза встречается фраза „Нет НАТО“. Однако сама Грета Тунберг в руках никаких плакатов не держит, а плакат „Нет НАТО“ лишь один из многих. Так, активистка во втором ряду держит плакат, на котором написано по-английски: „Нет России — нет НАТО — нет войне“. Ни одно из упомянутых российских СМИ не привело остальные части протестного лозунга. В самом центре другая участница пикета держит плакат „Нет НАТО“ на шведском. Вдобавок на фото есть три плаката, призывающие к свободе Курдистана, а также флаг Курдистана. При этом ни одно издание не вышло с заголовком о поддержке Гретой Тунберг независимости курдского государства.
Из этого можно сделать вывод: Грета Тунберг не заявляла о том, что выступает против вступления Швеции в НАТО. Присутствие других людей на той же акции с любыми политическими лозунгами не является свидетельством той или иной позиции Тунберг. Её взгляды по этому вопросу остаются неизвестными — во всяком случае, до тех пор, пока Грета не заявит об этом сама, как это было на акции 24 февраля у российского посольства.
Итог: Большей частью неправда