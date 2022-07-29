29.07.2022, 10:26
„Кого успели — спасли“. При пожаре в хостеле на юге Москвы заживо сгорели 8 человек
ФОТО: | Ekspress Meedia
Серьезный пожар тушили на юге Москвы. Погибли восемь человек, сообщает „Фонтанка“ со ссылкой на msk1.ru.
По предварительной информации, пожар возник в доме 7, корпус 2, по Алма-Атинской улице в столице. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
„Там было много жильцов, кого успели — эвакуировали“, — цитирует ТАСС слова собеседника в экстренных службах.
Согласно информации из открытых источников, по данному адресу располагается хостел. По данным СМИ, речь идет об общежитии. Предварительно, погибли восемь человек.
„Возгорание началось на первом этаже, где сдавались в аренду комнаты. В настоящее время пожар локализован“, — пишет ТАСС.