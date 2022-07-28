ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (155-й день) | Ракетные удары по северу Украины. Литва передаст Киеву дополнительные вооружения
Подводим итоги еще одного дня войны.
В Петербурге начали формировать из добровольцев мотострелковый батальон для отправки на войну в Украину
Об этом изданию „Фонтанка“ рассказал читатель, а также подтвердили в военкомате Приморского района Петербурга, куда корреспондент позвонил „под видом любопытствующего петербуржца“.
Желающим присоединиться к батальону предлагают подписать контракт на полгода и пройти месячную подготовку, за которую обещают заплатить 100 тысяч рублей. После отправки в Украину выплаты возрастут. Также в военкомате рассказали, что бойцы батальона смогут сохранить за собой место на основной работе.
США перебросят с Аляски шесть истребителей F-22 „Раптор“ в Польшу
Истребители „поддержат миссию по сдерживанию России“ на восточном фланге НАТО, отмечает издание Stars and Stripes со ссылкой на ВВС США.
Самолёты уже прибыли на базу в Великобритании, далее они отправятся на тактическую авиабазу в польском Ласке.
В Запорожье демонтировали барельеф Пушкину
Как сообщает пресс-служба Запорожского горсовета, по решению местных властей из основной конструкции убрали скульптурный портрет поэта.
Украинские власти сообщили об обстрелах Вышгородского района Киевской области, Днепропетровской области, города Чугуев в Харьковской области и города Николаев, есть раненые.
Представители пророссийских властей в Донецке сообщили, что четыре мирных жителя погибли в результате обстрела ВСУ.
Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 5 августа. Запреты распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Около 104 тыс. человек прибыли в Великобританию по украинским визовым схемам. Это число включает 31 300 человек, прибывших по семейной схеме и 72 700 человек по спонсорской схеме Homes for Ukraine.
Роскомнадзор потребовал лишить „Новую газету“ свидетельства о регистрации. Издание собираются лишить регистрации после двух предупреждений от Роскомнадзора, которые газета получила в марте перед тем, как она приостановила свою работу.
Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством - спонсором терроризма за „кампанию террора против гражданских лиц во время Второй чеченской войны“, поддержку сепаратистов в Донбассе с 2014 года, „удары по ни в чем не повинным мирным жителям Сирии“, „неизбирательные обстрелы гражданских центров в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, что привело к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей“.
Литва передаст Украине 10 бронемашин и боеприпасы, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. „Мы не позволим и другим забыть (о войне. – Ред.) и устать. Как на Западе, так и на Востоке. Мы будем прилагать все усилия, чтобы те из России, кто ответственен за преступления, были наказаны“, - подчеркнул он.
В Кировоградской области Украины из-за ракетного удара погибли пять человек, еще 25 пострадали
Председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил „Суспiльне“, что по городу Кропивницкий, административному центру региона, нанесли ракетный удар.
По словам Райковича, среди 25 пострадавших — 12 военнослужащих и 13 мирных жителей.
На Славянском направлении российские силы провели безуспешную попытку разведки боем в районе Бражковки.
На Бахмутском направлении российские силы „частично улучшили тактическое положение“ по направлениям населенных пунктов Соледар и Вершина, но потерпели неудачу в наступлении в направлениях Яковлевки, Бахмута и Семигорья.
В районе населенного пункта Пески (Донецкая область) российские военные при штурме использовали полевую форму ВСУ с белыми повязками на руках и ногах.