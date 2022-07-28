ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (155-й день) | Ракетные удары по северу Украины. Литва передаст Киеву дополнительные вооружения

В Петербурге начали формировать из добровольцев мотострелковый батальон для отправки на войну в Украину

Об этом изданию „Фонтанка“ рассказал читатель, а также подтвердили в военкомате Приморского района Петербурга, куда корреспондент позвонил „под видом любопытствующего петербуржца“.

Желающим присоединиться к батальону предлагают подписать контракт на полгода и пройти месячную подготовку, за которую обещают заплатить 100 тысяч рублей. После отправки в Украину выплаты возрастут. Также в военкомате рассказали, что бойцы батальона смогут сохранить за собой место на основной работе.