Сенат США единогласно призвал Госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма

В документе многократно упоминается поддерживаемая Кремлем „группа Вагнера“, которая, как заявили сенаторы, „сеет террор по всему миру“. Также сенаторы напоминают, что признать Россию государством — спонсором терроризма призвал президент Украины Владимир Зеленский.

При этом в документе оговаривается, что „ничто в настоящей резолюции не должно толковаться как санкционирующее применение военной силы или ввод вооруженных сил Соединенных Штатов в военный конфликт“.

Как уточняет NYT, это необязательная к выполнению резолюция, однако она создает политическое давление на Госдепартамент. Аналогичный шаг вскоре может сделать и другая палата американского Конгресса — Палата Представителей.

Признать государство спонсором терроризма может Госдепартамент. В этом списке сейчас Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

Признание государства спонсором терроризма в том числе дает право снять с ее представителей дипломатический иммунитет.