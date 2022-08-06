„У меня в сарае барсук вырыл нору, а потом умер“. Как и где правильно похоронить скончавшегося зверя

„На участке нашего хутора у нас есть несколько старых сараев, которые были построены еще предыдущими владельцами. В одном из них как-то раз мы обнаружили нового жильца. Барсук вырыл себе в земляном полу нору и поселился в ней. Норы барсуки роют большие. Из сарая пришлось вывезти 6(!) тачек земли, образовавшихся в ходе строительства подземных „апартаментов“. К сожалению, бедолаге не удалось воспользоваться плодами своих трудов... В какой-то момент мы обнаружили барсука в углу сарая, обездвиженного, не в состоянии отползти от нас. Через некоторое время он умер. Что мне делать в такой ситуации? Похоронить самому? Позвонить куда-то? Как рекомендуется поступать в подобных ситуациях?“